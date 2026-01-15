MPPSC: एमपीपीएससी ने प्रवेश पत्र किए जारी, 17 पदों पर होगी भर्तियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग में रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली है। इसके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने सहायक तकनीकी परीक्षा 2025 की सभी तैयारी पूरी कर ली हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अब उनके प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) आवंटित किए जा रहे हैं। इन्हें वे आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने परीक्षा 22 जनवरी को इंदौर और भोपाल में आयोजित की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा से संबंधित सभी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं। ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

MPPSC SES Interview Schedule 2026: सिविल और इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर इंटरव्यू की पूरी जानकारी यहां देखें आयोग ने इस भर्ती के लिए 14 नवंबर 2025 को विज्ञापन जारी किया था। कुल 17 पद निकाले गए हैं। उप संचालक (1), प्राचार्य वर्ग-2 (14) और सहायक संचालक (2) पद शामिल हैं। खास बात यह है कि कुछ श्रेणियों जैसे उप संचालक में सामान्य, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तथा सहायक संचालक में सामान्य, एससी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कोई पद रिक्त नहीं है।

इन पदों के लिए 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आवेदन प्रक्रिया की गई। 17 पदों के लिए 600 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया है।शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो तीनों पदों के लिए इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य रखा गया है। साथ ही रोजगार कार्यालय में पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करना जरूरी था। परीक्षा आफलाइन माध्यम से कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट पर उत्तर देने होंगे। परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें एक सामान्य अध्ययन और दूसरा इंजीनियरिंग, कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण पर आधारित होगा। परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक निर्धारित है।