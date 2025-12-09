मुंबई में मॉडलिंग करते-करते युवक बना ड्रग्स पैडलर, 11.05 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी के ईदगाह हिल्स क्षेत्र स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से क्राइम ब्रांच पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक पैडलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 11.05 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया है। आरोपित मुंबई में माडलिंग का काम करता है।

पुलिस को आरोपी ने बताया कि ड्रग इंदौर से लाया था। अब पुलिस मुख्य सरगना की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार रविवार को सूचना मिली कि ईदगाह हिल्स स्थित निमार्णाधीन बिल्डिंग में एक युवक अपने पास अवैध मादक पदार्थ एमडी रखा हुआ है। वह एमडी बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम सक्रिय हुई और घेराबंदी कर युवक को हिरासत में ले लिया।

पूछताछ करने पर उसने अपना नाम शिफत अहमद उर्फ सैफ उर्फ अली उर्फ राजा (25) निवासी रन्नौद, जिला शिवपुरी का होना बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से 11.05 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी रखा मिला। बरामद अवैध मादक पदार्थ की कीमत 55 हजार रुपये है। साथ ही आरोपित के पास से मोबाइल फोन भी मिला है।

मॉडलिंग करते-करते बना स्पलायर

पुलिस ने बताया कि आरोपित शिफत उर्फ अली उर्फ सैफ मूलरूप से शिवपुरी जिले का रहने वाला है। उसके पिता खेती-किसानी करते हैं। बीते तीन साल से वह मुंबई में रहकर मॉडलिंग कर रहा था। उसी दौरान उसकी मुलाकात एमडी ड्रग्स तस्करों से हुई और वह खुद भी सप्लायर बन गया। पूछताछ में शिफत ने बताया कि वह इंदौर से एक शख्स से एमडी लेकर आया था और भोपाल में महंगे दाम में बेचने का प्रयास कर रहा था।