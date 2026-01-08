भोपाल के अयोध्या बायपास पर पेड़ कटाई मामला: 6000 पेड़ों की जिंदगी पर आज होगा फैसला, सबकी निगाहें NGT पर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: अयोध्या बायपास पर हरियाली उजाड़ने के मामले में गुरुवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में सुनवाई होगी। यहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा 16 किलोमीटर लंबा 10 लेन सड़क प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इस मार्ग पर करीब आठ से दस हजार पेड़ मौजूद हैं, जिनमें से लगभग दो से ढाई हजार पेड़ 22, 23 और 24 दिसंबर 2025 को काट दिए गए।

पर्यावरण प्रेमी उमाशंकर तिवारी ने बताया कि NHAI ने प्रति पेड़ छह हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि जमा कर कुल 7,082 पेड़ों को काटने की अनुमति प्राप्त की थी। इसके बाद रातों-रात पेड़ों की कटाई कर दी गई। इस परियोजना का शहर के पर्यावरण प्रेमी शुरू से ही विरोध कर रहे हैं।