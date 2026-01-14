निपाह वायरस... बंगाल में दो रोगी मिलने से कई राज्यों में अलर्ट, लेकिन MP स्वास्थ्य विभाग खामोश

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। जानलेवा संक्रामक बीमारी 'निपाह' के बंगाल में दो रोगी मिलने के बाद ओडिसा, झारखंड, केरल सहित कई राज्यों ने अलर्ट जारी किया है, पर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग चुपचाप बैठा है। अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई। हालांकि, यह अच्छा है कि एम्स भोपाल में इस वायरस के जांच की सुविधा है। आवश्यकता होने पर सैंपल एनआइवी पुणे भी भेजे जा सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है न ही अभी बिस्तर आरक्षित करने की जरूरत है।

लक्षणों और संदिग्धों पर निगरानी की कमी सामान्यत: किसी राज्य में खतरनाक संक्रामक बीमारियों के मामले आते हैं तो स्वास्थ्य संचालनालय सभी सीएमएचओ को अलर्ट करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी भी भेजी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि बीमारी के लक्षण वाले संदिग्ध मिलने पर क्या करना है, कहां सैंपल भेजना है, पर निपाह के मामले में अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। स्वास्थ्य संचालक (अस्पताल प्रशासन) मयंक अग्रवाल ने बताया कि एडवाइजरी जारी नहीं की है, पर आइडीएसपी (एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम) की टीम अलर्ट है।