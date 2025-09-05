MP में अब नपा अध्यक्षों को मिलेगी राहत, अविश्वास प्रस्ताव से बचाने के लिए खत्म की जाएगी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव व्यवस्था में परिवर्तन होगा। नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से बचाने के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव की व्यवस्था को ही समाप्त किया जाएगा। इसके लिए सरकार नगर पालिका अधिनियम की धारा 47 में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन करेगी। इसके लागू होने से अविश्वास प्रस्ताव ही औचित्यहीन हो जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव के प्रविधान से चुनाव 2027 में होंगे।

लागू होगा राइट टू रिकॉल इसमें राइट टू रिकॉल लागू होगा, जिसमें अध्यक्ष के प्रति तीन चौथाई पार्षदों के अविश्वास जताने पर खाली कुर्सी-भरी कुर्सी का चुनाव होता है। प्रदेश में राजनीतिक दल अपनी सुविधा के अनुसार नगरीय निकाय के चुनाव की व्यवस्था में परिवर्तन करते रहे हैं। 2019 में तत्कालीन कमल नाथ सरकार ने प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जनता द्वारा चुने जाने के स्थान पर पार्षदों के माध्यम से महापौर और अध्यक्ष के चुनाव की अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया था, लेकिन यह अमल में नहीं आ पाया।