भोपाल में शुरू हुआ पंचकर्म सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल, 50 बेड, नाड़ी परीक्षण और संगीत थेरेपी की सुविधा

मुकेश विश्वकर्मा, नईदुनिया, भोपाल। पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में प्रदेश का पहला पंचकर्म सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल शुरू हो गया है। 10 करोड़ की लागत से बने इस 50 बेड के अस्पताल में पारंपरिक इलाज से पहले जांच के अत्याधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर बीमारी की पहचान की जा रही है। सीटी स्कैन, एक्सरे, खून की जांच आदि के विश्लेषण के बाद उपचार की योजना बनती है।

पारंपरिक पंचकर्म थेरेपी में निदान नाड़ी परीक्षण पर आधारित था। पारंपरिक वैद्यों की इस सबसे विश्वसनीय प्रणाली में बेहद दक्षता की आवश्यकता है। कमतर की स्थिति में गलत निदान और फिर गलत उपचार की स्थिति बनती थी। बाद में बीमारी की कारगर पहचान के लिए खून की जांच और एक्स-रे का उपयोग किया जाने लगा। लेकिन इसकी भी सीमाएं सामने आने लगी थीं। कई बार मरीज को कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों का दर्द या नसों की समस्या होती है, लेकिन खून की जांच रिपोर्ट में सब सामान्य मिलता है।