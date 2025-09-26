मां मेरा क्या कसूर... माता-पिता ने मानसिक दिव्यांग बच्ची से किया किनारा, आई तलाक की नौबत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के कुटुंब न्यायालय में बहुत संवदेनशील मामला पहुंचा है। एक मानसिक दिव्यांग बच्ची को उसके मां-बाप ही रखने के लिए तैयार नहीं है। चार साल की बच्ची अपनी मां के सहारे ही खा-पी सकती है, लेकिन मां ने उसकी जिम्मेदारी लेने से पल्ला झाड़ लिया है। पिता भी उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता।

माता-पिता ने बच्ची को ठहराया जिम्मेदार दरअसल, एक व्यवसायी दंपती ने कुटुंब न्यायालय में तलाक की याचिका लगाई है। माता-पिता ने बच्ची को जिम्मेदार ठहराया है। इसमें मां ने बच्ची को रखने से इनकार किया है तो पिता भी उसे साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। मामले में काउंसलिंग कर फिलहाल बच्ची को पिता के साथ भेजा गया है, क्योंकि उसकी मां अलग रहने लगी है। इस मामले को लेकर हर कोई हैरान है। काउंसलर का कहना है कि पहली बार इस तरह का संवेदनशील मामला पहुंचा है। जिसमें अपने सगी बच्ची से माता-पिता ने मुंह मोड़ लिया है। इधर दंपती भी साथ रहना नहीं चाहते हैं।