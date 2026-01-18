मेरी खबरें
    जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर राशन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत हितग्राहियों को खाद्यान्न दिए जाने के मामले में फर्जीवाड़ा जारी है। दुकानद ...और पढ़ें

    By Madanmohan malviyaEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 08:26:22 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 08:29:11 PM (IST)
    PDS Ration Scam: राशन दुकानों में बड़ी गड़बड़ी, गेहूं की बोरियों में भरा था भूसा, विभाग ने 7 दुकानों के लाइसेंस किए सस्पेंड
    HighLights

    1. गेहूं के स्टॉक में भूसा भरकर कर रहे थे कालाबाजारी
    2. अनियमितताएं मिलने पर जिले की 7 राशन दुकानें निलंबित
    3. भारी मात्रा में गेहूं-चावल कम और नमक-शक्कर मिला ज्यादा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर राशन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत हितग्राहियों को खाद्यान्न दिए जाने के मामले में फर्जीवाड़ा जारी है। दुकानदार गेहूं-चावल की कालाबाजारी करने के लिए अनेक तरीके अपना रहे हैं, जिनकी शिकायतें खाद्य विभाग के अधिकारियों को मिल रही थीं। इसके बाद विभाग की टीम ने निरीक्षण किया तो बड़ा खुलासा हुआ और सात दुकानों को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि यह हालात तब हैं जब आधार और ई-केवाईसी जैसी पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है।

    निरीक्षण में चौंकाने वाला खुलासा: बोरियों में मिला भूसा

    जानकारी के अनुसार खाद्य विभाग की टीम ने पिछले दिनों राशन दुकानों का निरीक्षण किया तो चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। इनमें कुछ दुकानों पर गेहूं के भंडारण के नाम पर बोरियों में भूसा भरकर रखा गया था तो वहीं स्टॉक से अधिक चावल की बोरियों को जमा कर कालाबाजारी करने की तैयारी की गई थी। टीम को निरीक्षण के दौरान दुकान नंबर-62, जय लक्ष्मी प्राथमिक भंडार में गेहूं के भंडारण का मिलान करने के लिए 15 बोरियों में भूसा भरा हुआ मिला। यहां पर गेहूं 42.43 क्विंटल और चावल 28.83 क्विंटल कम मिला, जबकि नमक 2.16 क्विंटल और शक्कर पांच किलो अधिक मिली थी।


    इसी तरह दुकान नंबर-67, सक्षम प्राथमिक भंडार, बंजारी में भंडार से अलग 72 बोरियों में चावल रखा मिला, जिसे कालाबाजारी के उद्देश्य से जमा किया गया था। यहाँ गेहूं 1.29 क्विंटल अधिक और चावल 6.20 क्विंटल कम पाया गया। टीम ने अतिरिक्त चावल को जमा कर लिया है। इस तरह की गंभीर अनियमितताएं मिलने के बाद सात राशन दुकानों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है।

    विभिन्न दुकानों में मिलीं अनेक अनियमितताएं

    खाद्य विभाग की टीम को जांच के दौरान दुकान नंबर-89 सहयोग प्राथमिक भंडार में गेहूं 28.50 क्विंटल, चावल 25.20 क्विंटल और शक्कर 51 किलो कम मिली, जबकि नमक दो क्विंटल 14 किलो अधिक था। दुकान नंबर-31 छत्रसाल महिला प्राथमिक भंडार में गेहूं 52.93 क्विंटल कम और नमक 75 किलो अधिक मिला था। दुकान नंबर-94 राजेंद्र प्राथमिक भंडार में गेहूं 32 किलो कम और चावल 17.50 किलो अधिक पाया गया था।

    दुकान नंबर-55 सूरज महिला प्राथमिक भंडार में गेहूं 55 किलो कम मिला था। दुकान नंबर-64 में गेहूं 7.26 क्विंटल और चावल 12.84 क्विंटल कम, जबकि नमक 9.54 क्विंटल और शक्कर 17 किलो अधिक पाई गई थी।

    अधिकारियों का पक्ष: जारी रहेगी कार्रवाई

    शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर अनियमितताओं को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। जिससे सहायक आपूर्ति, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को पीडीएस दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। जांच-पड़ताल में सात दुकानों में बड़ी गड़बड़ी मिलने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। - चंद्रभान सिंह जादौन, जिला आपूर्ति नियंत्रक

