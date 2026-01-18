PDS Ration Scam: राशन दुकानों में बड़ी गड़बड़ी, गेहूं की बोरियों में भरा था भूसा, विभाग ने 7 दुकानों के लाइसेंस किए सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर राशन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत हितग्राहियों को खाद्यान्न दिए जाने के मामले में फर्जीवाड़ा जारी है। दुकानदार गेहूं-चावल की कालाबाजारी करने के लिए अनेक तरीके अपना रहे हैं, जिनकी शिकायतें खाद्य विभाग के अधिकारियों को मिल रही थीं। इसके बाद विभाग की टीम ने निरीक्षण किया तो बड़ा खुलासा हुआ और सात दुकानों को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि यह हालात तब हैं जब आधार और ई-केवाईसी जैसी पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है।

निरीक्षण में चौंकाने वाला खुलासा: बोरियों में मिला भूसा जानकारी के अनुसार खाद्य विभाग की टीम ने पिछले दिनों राशन दुकानों का निरीक्षण किया तो चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। इनमें कुछ दुकानों पर गेहूं के भंडारण के नाम पर बोरियों में भूसा भरकर रखा गया था तो वहीं स्टॉक से अधिक चावल की बोरियों को जमा कर कालाबाजारी करने की तैयारी की गई थी। टीम को निरीक्षण के दौरान दुकान नंबर-62, जय लक्ष्मी प्राथमिक भंडार में गेहूं के भंडारण का मिलान करने के लिए 15 बोरियों में भूसा भरा हुआ मिला। यहां पर गेहूं 42.43 क्विंटल और चावल 28.83 क्विंटल कम मिला, जबकि नमक 2.16 क्विंटल और शक्कर पांच किलो अधिक मिली थी।