भोपाल: रविंद्र भवन दुष्कर्म केस में 1 साल बाद जागी पुलिस, आरोपित का DNA सैंपल लिया, पर गिरफ्तारी अब भी नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन की पार्किंग में नाबालिग आदिवासी किशोरी से दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले को एक साल बीत चुका है, लेकिन अब तक न तो आरोपित की गिरफ्तारी हुई और न ही पीड़िता को न्याय की कोई ठोस उम्मीद दिखाई दे रही है। जनवरी 2025 में सामने आए इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब, एक साल बाद शनिवार को श्यामलाहिल्स पुलिस ने आरोपित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के पूर्व संगठन मंत्री भगवान सिंह मेवाड़ा का डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजा है।
पीड़िता का आरोप है कि जनवरी 2025 में भगवान सिंह मेवाड़ा ने उसके साथ रविंद्र भवन की पार्किंग में दुष्कर्म किया। हैरानी की बात यह है कि घटना के बाद जब पीड़िता श्यामलाहिल्स थाने पहुंची, तो उसकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। निराश होकर पीड़िता ने मऊगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां पोक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। घटनास्थल भोपाल होने के कारण मऊगंज पुलिस ने केस डायरी श्यामलाहिल्स थाने को ट्रांसफर कर दी।
इसके बावजूद श्यामलाहिल्स पुलिस ने आज आरोपित की गिरफ्तारी नहीं की। पुलिस का तर्क है कि मामला संदिग्ध है, इसलिए पहले जांच की जा रही है। इस बीच, एक साल तक आरोपित खुलेआम घूमता रहा और पीड़िता न्याय के लिए भटकती रही। मामले की जांच कर रहीं एसीपी अंकिता खातरकर का कहना है कि कई सबूत आरोपित के पक्ष में हैं, इसलिए जल्दबाजी में गिरफ्तारी नहीं की गई। डीसीपी जोन-3 अभिनव चौकसे ने बताया कि आरोपित को डीएनए सैंपल देने के लिए बुलाया गया था और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- पन्ना के युवक की यूपी में बेरहम हत्या... दो बहनों के इकलौते भाई का क्षत-विक्षत शव जंगल में मिला