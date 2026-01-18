मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में 'पीएम ई-बस सेवा' पर ब्रेक! 472 बसें तैयार पर डिपो और चार्जिंग स्टेशन अधूरे, 8 शहरों में अटकी योजना

    PM E-Bus Sewa: भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के आठ शहरों के लिए 972 ई-बसें स्वीकृत की हैं। इनमें से 472 बसें इन शह ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 06:16:48 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 06:16:48 PM (IST)
    MP में 'पीएम ई-बस सेवा' पर ब्रेक! 472 बसें तैयार पर डिपो और चार्जिंग स्टेशन अधूरे, 8 शहरों में अटकी योजना
    MP में 'पीएम ई-बस सेवा' पर ब्रेक!

    HighLights

    1. डिपो बनाने में फिसड्डी साबित हुई नगर सरकारें
    2. 8 शहरों के लिए आई पीएम ई-बस सेवा अटकी
    3. जबलपुर में काम संतोषजनक, बाकी शहर पिछड़े

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के आठ शहरों के लिए 972 ई-बसें स्वीकृत की हैं। इनमें से 472 बसें इन शहरों में चलने को तो तैयार हैं, लेकिन डिपो और चार्जिंग स्टेशन न होने से बसों का संचालन रुका हुआ है। प्रदेश की नगर सरकारें यहां अब तक डिपो ही नहीं बना सकी हैं। इंदौर और भोपाल में बस डिपो बनाने का केवल 15-15 प्रतिशत तो ग्वालियर में पांच प्रतिशत ही काम हो पाया है।

    इंदौर, भोपाल और ग्वालियर पिछड़े

    चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण में भी इंदौर, भोपाल और ग्वालियर पिछड़े हैं। केवल जबलपुर का काम संतोषजनक है। यहां कंठौंदा बस डिपो का निर्माण कार्य 70 प्रतिशत हो चुका है। इन शहरों की हवा दूषित है, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत चिह्नित किया है और इस दिशा में ई-बसों का संचालन महत्वपूर्ण माना जा रहा है लेकिन ई-बस संचालन में डिपो के निर्माण की धीमी गति बताती है कि इन शहरों के आमजनों को ई-बस सेवा की सुविधा के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।


    उज्जैन और सागर में टेंडर ही नहीं हो पाया

    उज्जैन में 100 ई-बस चलनी है। इसके लिए ओल्ड बस डिपो मक्सी रोड पर डिपो निर्माण किया जाना है, लेकिन यहां मेयर इन काउंसिल (एमआइसी) में दर स्वीकृति ही नहीं हो सकी। यही हाल यहां चार्जिंग स्टेशन का है। इसी तरह सागर में 32 ई-बस संचालन के लिए नवीन आरटीओ कार्यालय तिलीमाफी में बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन का अधोसंरचना विकास होना है। सागर नगर निगम इसकी निविदा ही जारी नहीं कर सका है।

    इन आठ शहरों में 972 इलेक्ट्रिक बस स्वीकृत

    भोपाल 195, इंदौर 270, ग्वालियर 100, जबलपुर 200, उज्जैन 100, सागर 32, देवास 55 एवं सतना में 20 कुल 972 इलेक्ट्रिक बस स्वीकृत की गई है। इनमें भोपाल के लिए 100, इंदौर 150, ग्वालियर 60, जबलपुर 100, उज्जैन 30 एवं सागर में 32 इस तरह 472 ई बस के लिए सफल निविदाकार को लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी किए जा चुके हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में में दो-दो उज्जैन व सागर में एक-एक कुल 10 डिपो के लिए सिविल एवं चार्जिंग अधोसंरचना निर्माण के लिए कार्रवाई चल रही है।

    यह भी पढ़ें- MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अलग रह रहा भाई सरकारी नौकरी में है, तो भी बहन को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

    ई-बस डिपो एवं चार्जिंग स्टेशनों की अधोसंरचना की प्रगति

    शहर -- बस डिपो-- डिपो निर्माण प्रगति-- चार्जिंग स्टेशन निर्माण प्रगति

    जबलपुर -- कठौंदा -- 70 -- 60 आइएसबीटी -- 10-- 00

    इंदौर -- आइएसबीटी नायतामुंडला -- 15 -- 15 देवास नाका निरंजनपुर -- 15-- 15

    भोपाल -- संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) -- 15-- 15 कस्तुरबा नगर आइएसबीटी-- 0 -- 10

    ग्वालियर -- रमौआ -- 5 -- 5 आइएसबीटी-- 50-- 10

    (नोट- आंकड़े प्रतिशत में)

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.