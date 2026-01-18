MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अलग रह रहा भाई सरकारी नौकरी में है, तो भी बहन को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मानवीय निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में है, लेकिन वह परिवार से अलग रह रहा है, तो केवल इस आधार पर दूसरे सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार खत्म नहीं किया जा सकता। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने देवास बैंक नोट प्रेस से बर्खास्त एक महिला कर्मचारी को सवैतनिक बहाल करने का आदेश दिया है।

क्या था पूरा मामला? देवास निवासी मनीषा (अनुसूचित जनजाति वर्ग) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह व्यवस्था दी। मनीषा के पिता बैंक नोट प्रेस, देवास में सीनियर चेकर थे, जिनका सेवाकाल के दौरान निधन हो गया था। पिता के बाद माता का भी साया उठ जाने पर मनीषा पूरी तरह निराश्रित हो गई थीं। शैक्षणिक योग्यता और विभागीय सत्यापन के बाद जनवरी 2025 में उन्हें 'जूनियर ऑफिस असिस्टेंट' के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी।