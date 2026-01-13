उज्जैन से लाकर भोपाल में बेच रहा था चायनीज मांझा, पुलिस ने पकड़ा; 30 हजार से अधिक का सामान जब्त

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: शहर में मकर संक्रांति से पहले चोरी-छीपे चायनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद दुकानों में मांझा मिल रहा है। हालांकि प्रतिबंधित चायनीज मांझा बेचते पकड़े जाने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। मिनाल मॉल में किराना दुकान की आड़ में प्रतिबंधित चायनीज मांझा बेचने वाले एक दुकानदार को अयोध्यानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
आरोपी ने किराना दुकान पर पतंग बेचने के साथ चायनीज मांझे का भंडारण भी किया था। साथ ही चोरी-छुपे उसे लोगों को बेचता था। सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर प्रतिबंधित मांझा जब्त किया और आरोपी के विरूद्ध केस दर्ज किया। शुरूआती पूछताछ में उसने बताया कि वह उज्जैन से चायनीज मांझा भोपाल में लाया था।
थाना प्रभारी महेश लिल्हारे के अनुसार दुर्गेश विहार निवासी अजय यादव मिनाल मॉल में किराना दुकान संचालित करता है। रविवार को गश्त के दौरान पुलिस को उसकी दुकान से चायनीज मांझा बेचने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसकी दुकान पर दबिश देकर कार्रवाई की।
यह भी पढ़ें- जिंदगी छीन रहा चाइनीज मांझा... 5 साल में 70 घायल और 8 मौतें, पुलिस का खुफिया तंत्र फेल, अब भी धड़ल्ले से बिक रही 'मौत की डोर'
आरोपी के कब्जे से एक बड़ी प्लास्टिक की चखरी, चार छोटी व 11 अलग-अलग पैकेट मिले हैं, जिनमें करीब एक हजार मीटर चायनीज मांझा लिपटा हुआ था। जब्त सामान की कीमत करीब 30 हजार रुपये है। आरोपी ने उज्जैन से चायनीज मांझा लाने की बात स्वीकारी है। पुलिस गिरोह को लेकर भी जांच कर रही है।
गौरतलब है कि चायनीज मांझे से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों की जान जा रही है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में 3 लोगों की इस जानलेवा चायनीज मांझे से कटकर मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग इससे घायल हुए हैं। इंसानों के साथ-साथ पक्षियों के लिए भी यह मांझा जानलेवा और खतरनाक है। जिसे देखते हुए इसके बिक्री और उपयोग पर प्रशासन की ओर से प्रतिबंध लगाया गया है। इसे बेचते पाए जाने पर दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।