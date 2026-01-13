उज्जैन से लाकर भोपाल में बेच रहा था चायनीज मांझा, पुलिस ने पकड़ा; 30 हजार से अधिक का सामान जब्त

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: शहर में मकर संक्रांति से पहले चोरी-छीपे चायनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद दुकानों में मांझा मिल रहा है। हालांकि प्रतिबंधित चायनीज मांझा बेचते पकड़े जाने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। मिनाल मॉल में किराना दुकान की आड़ में प्रतिबंधित चायनीज मांझा बेचने वाले एक दुकानदार को अयोध्यानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

आरोपी ने किराना दुकान पर पतंग बेचने के साथ चायनीज मांझे का भंडारण भी किया था। साथ ही चोरी-छुपे उसे लोगों को बेचता था। सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर प्रतिबंधित मांझा जब्त किया और आरोपी के विरूद्ध केस दर्ज किया। शुरूआती पूछताछ में उसने बताया कि वह उज्जैन से चायनीज मांझा भोपाल में लाया था।