    By Anjali raiEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 08:41:22 AM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 08:41:22 AM (IST)
    भोज विवि की परीक्षाओं में अब 'खाकी' का पहरा: नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर तैनात होगी पुलिस
    भोज विवि की परीक्षाओं में अब 'खाकी' का पहरा( फोटो- Gemini)

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने दिसंबर व जनवरी सत्र की परीक्षाओं की समय-सारिणी जारी कर दी है। यूजी व पीजी सहित अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 27 जनवरी से शुरू होंगी। इनमें करीब 35 हजार विद्यार्थी शामिल होंगे।

    इस बार विवि प्रबंधन ने परीक्षाओं को नकलमुक्त कराने को लेकर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

    भोज विवि ने प्रदेशभर में 540 स्टडी सेंटरों को परीक्षा केंद्र बनाया है। प्रत्येक जिले में दो-दो उड़नदस्ता टीमों का गठन भी किया गया है। परीक्षाओं को नकलमुक्त कराने के लिए परीक्षा केंद्राध्यक्षों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि विद्यार्थी नकल सामग्री लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश न कर सकें।


    परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले विद्यार्थियों की गहन जांच की जाएगी। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मोबाइल फोन भी परीक्षा केंद्र के बाहर ही जमा कराए जाएंगे।

    पीजी की परीक्षाएं 16 मार्च तक चलेंगी

    भोज विवि की यूजी द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 27 जनवरी से पांच फरवरी तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा का समय दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक रहेगा। वहीं बीए प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 10 फरवरी से 16 मार्च तक होंगी। साथ ही पीजी की परीक्षाएं 27 जनवरी से पांच फरवरी तक आयोजित की जाएंगी।

    पुलिस विभाग को पत्र

    डॉ. सुशील मंडेरिया, कुलसचिव, भोज विवि का कहना है कि "परीक्षाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग को पत्र लिखा गया है, ताकि परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो सके।"

