राजू ईरानी के खिलाफ पुलिस ने कभी जारी नहीं किया था Lookout Circular, खुलेआम ईरान से घुमकर आया है Wanted अपराधी

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: ईरानी डेरे के कुख्यात बदमाश राजू ईरानी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अब पुराने अपराधों और ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन पहले ही दिन पूछताछ में हुए खुलासे ने खुद पुलिस को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि कई गंभीर अपराधों के बाद आरोपी ने ईरान जाने की बात कबूल की है, लेकिन भोपाल पुलिस ने उसके विरूद्ध लुक आउट सर्कुलर ही जारी नहीं किया, जिससे कि एयरपोर्ट पर उसे पकड़ा जाए। नतीजन विदेशों में वह खुलेआम सैर सपाटा करता रहा और फिर वापस आकर भारत में भी कई वारदातें कीं, लेकिन पुलिस की पकड़ से दूर बना रहा।