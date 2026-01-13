मेरी खबरें
    राजू ईरानी के खिलाफ पुलिस ने कभी जारी नहीं किया था Lookout Circular, खुलेआम ईरान से घुमकर आया है Wanted अपराधी

    गिरफ्तारी के बाद पहले ही दिन ईरानी डेरे के सरगना की पूछताछ के खुलासे में खुद पुलिस घिरती नजर आ रही है। पुलिस ने कभी इतने बड़े वांटेड अपराधी के खिलाफ ल ...और पढ़ें

    By prashant vyasEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 02:35:00 AM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 02:39:09 AM (IST)
    राजू ईरानी के खिलाफ पुलिस ने कभी जारी नहीं किया था Lookout Circular, खुलेआम ईरान से घुमकर आया है Wanted अपराधी
    गिरफ्तार आरोपी राजू ईरानी

    HighLights

    1. वान्टेड अपराधी राजू ईरानी से पूछताछ शुरू
    2. आरोपी ने ईरान जाकर आने की बात कबूली
    3. उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी नहीं हुआ

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: ईरानी डेरे के कुख्यात बदमाश राजू ईरानी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अब पुराने अपराधों और ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन पहले ही दिन पूछताछ में हुए खुलासे ने खुद पुलिस को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

    पुलिस सूत्रों का कहना है कि कई गंभीर अपराधों के बाद आरोपी ने ईरान जाने की बात कबूल की है, लेकिन भोपाल पुलिस ने उसके विरूद्ध लुक आउट सर्कुलर ही जारी नहीं किया, जिससे कि एयरपोर्ट पर उसे पकड़ा जाए। नतीजन विदेशों में वह खुलेआम सैर सपाटा करता रहा और फिर वापस आकर भारत में भी कई वारदातें कीं, लेकिन पुलिस की पकड़ से दूर बना रहा।


    बता दें निशातपुरा स्थित अमन कॉलोनी में पिछले महीने पुलिस की दबिश के बाद ईरानी डेरे का सरगना राजू वहां से फरार हो गया था। सूरत पुलिस ने उसे शनिवार को गिरफ्तार किया और भोपाल पुलिस को सौंपा। भोपाल पुलिस ने उसे रविवार को कोर्ट में पेश कर सात दिन की रिमांड पर लिया है।

    पुलिस के अनुसार रिमांड के दौरान राजू से उसकी पुरानी वारदातों में हड़पी और लूटी गई रकम व जेवर की बरामदगी को लेकर पूछताछ की गई है। साथ ही उसकी विदेश यात्राओं को लेकर भी सवाल किए गए तो उसने ईरान जाने की बात स्वीकार की। हालांकि पुलिस अभी यह स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि वह किस अवधि में और किस उद्देश्य से वहां गया था।

    निशातपुरा पुलिस पर राजू को संरक्षण देने का आरोप

    चौंकाने वाली बात यह है कि इतने गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड के बावजूद भोपाल पुलिस ने उसके विरूद्ध लुकआउट नोटिस जारी नहीं किया। जबकि दूसरे राज्यों की पुलिस भोपाल की निशातपुरा पुलिस पर राजू को संरक्षण देने की बातें दबी जुबान से कह चुकी है।

