    Power Cut: भोपाल और ग्वालियर शहर के कई इलाकों में आज कटेगी बिजली, टाइमिंग जानकर पहले कर लें जरूरी काम

    भोपाल और ग्वालियर शहर में मंगलवार को रखरखाव और लाइन सुधार कार्य के कई इलाकों की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। विद्युत विभाग की ओर से इसे लेकर जानकारी और सूचना जारी की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक परेशानी न हो।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 05:57:04 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 06:00:27 AM (IST)
    1. भोपाल के 45 इलाकों में आज बिजली कटौती
    2. ट्रांसफार्मर सहित अन्य उपकरणों का सुधार कार्य
    3. ग्वालियर के कई इलाकों में मेंटेनेंस के लिए पॉवर कट

    नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: शहर के रोहित नगर सहित 45 इलाकों में मंगलवार को बिजली कटौती की जाएगी। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के रखरखाव अमले द्वारा बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर सहित अन्य उपकरणों का सुधार कार्य किया जाएगा। इसके चलते सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बिजली गुल रहेगी।

    भोपाल के आर्यव्रत हाउसिंग (ब्रिटिश पार्क), 11 मिल टावर, सिंधी कालोनी, पुतलीघर, इस्लामी गेट, बजरिया, शाहजहांनाबाद, इंद्रा नगर, न्यू राजीव नगर, वसुधंरा कालोनी, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक आपूर्ति बंद रहेगी।

    भोपाल टाकीज चौराहा, सलीम चौक, सिंधी कालोनी, ओल्ड सिंधी कालोनी, गणगौर की बावड़ी, काजी कैंप, बैरसिया रोड, बाफना कालोनी, नगर निगम कालोनी की बिजली आपूर्ति सुबह 10 से शाम चार बजे तक बंद रहेगी।

    रोहित नगर फेस-टू, स्पायर, रुद्राक्ष पार्क कालोनी, आकृति इंक्लेव, सुभालय विहार, विवेकानंद कालोनी, जनता क्वार्टर, कमला नगर, मौलवी नगर, हनीफ कालोनी, आशियाना कालोनी, पारस नगर में सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक लाइट नहीं रहेगी।

    इसके अलावा शहर के जनता नगर, पंचवटी फेस-एक, दो, नवीबाग, आराधना नगर, रतन कालोनी, मोतीलाल नगर, कृष्णा कालोनी, विवेकानंद कालोनी, राजीव कालोनी, हाउसिंग बोर्ड क्वार्टर क्षेत्र में सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक ईशान ग्रैंड कालोनी सहित आसपास के क्षेत्र में बिजली कटौती की जाएगी।


    ग्वालिर के इन इलाकों में बंद रहेगी बिजली सप्लाई

    बिजली कंपनी ने सोमवार को ग्वालियर शहर के कई क्षेत्रों में निर्धारित समय के लिए बिजली बंद रखने का शेड्यूल जारी किया है। रखरखाव और लाइन सुधार कार्य के कारण विभिन्न फीडरों पर दो से छह घंटे तक सप्लाई प्रभावित रहेगी।

    सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक इन इलाकों में गुल रहेगी बिजली

    ग्वालियर के कमलाराजा अस्पताल, जेएएच परिसर, हास्पिटल रोड, राजपायगा रोड, तेली की बजरिया, टापू मोहल्ला, यादव कालोनी, आफ़ो की बगिया, रानीपुरा, सनातन धर्म रोड और ललितपुर कालोनी में बिजली सप्लाई दोपहर दो बजे तक बंद रहेगी।

    सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक इन क्षेत्रों में कटौती

    नागदेवता फीडर के अंतर्गत दौलतगंज, पारख जी का बाड़ा, फौजदारी मोहल्ला, गुब्बारा फाटक, डीडवाना ओली, कसेरा ओली, सराफा पुलिस चौकी क्षेत्र और सुभाष मार्केट में बिजली दोपहर तीन बजे तक नहीं रहेगी।अन्य फीडरों पर भी रहेगा आउटेजदर्पण कालोनी, बंशीपुरा और सीपी कालोनी फीडर

    सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक

    आमखो बस स्टैंड, विजय नगर, न्यू विजय नगर, शिवाजी नगर, आयुर्वेदिक कालेज और कस्तूरबा चौराहा सुबह 10 से दोपहर दो बजे तकसत्यनारायण मोहल्ला फीडर सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक

    पडाव क्षेत्र सुबह 10.30 से दोपहर 3 बजे तक -घोसीपुरा, डीआरपी लाइन और मेंटल हास्पिटल फीडर सुबह 10 से शाम चार बजे तक

