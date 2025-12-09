Power Cut: भोपाल और ग्वालियर शहर के कई इलाकों में आज कटेगी बिजली, टाइमिंग जानकर पहले कर लें जरूरी काम

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: शहर के रोहित नगर सहित 45 इलाकों में मंगलवार को बिजली कटौती की जाएगी। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के रखरखाव अमले द्वारा बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर सहित अन्य उपकरणों का सुधार कार्य किया जाएगा। इसके चलते सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बिजली गुल रहेगी।

भोपाल के आर्यव्रत हाउसिंग (ब्रिटिश पार्क), 11 मिल टावर, सिंधी कालोनी, पुतलीघर, इस्लामी गेट, बजरिया, शाहजहांनाबाद, इंद्रा नगर, न्यू राजीव नगर, वसुधंरा कालोनी, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक आपूर्ति बंद रहेगी। भोपाल टाकीज चौराहा, सलीम चौक, सिंधी कालोनी, ओल्ड सिंधी कालोनी, गणगौर की बावड़ी, काजी कैंप, बैरसिया रोड, बाफना कालोनी, नगर निगम कालोनी की बिजली आपूर्ति सुबह 10 से शाम चार बजे तक बंद रहेगी। रोहित नगर फेस-टू, स्पायर, रुद्राक्ष पार्क कालोनी, आकृति इंक्लेव, सुभालय विहार, विवेकानंद कालोनी, जनता क्वार्टर, कमला नगर, मौलवी नगर, हनीफ कालोनी, आशियाना कालोनी, पारस नगर में सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक लाइट नहीं रहेगी। इसके अलावा शहर के जनता नगर, पंचवटी फेस-एक, दो, नवीबाग, आराधना नगर, रतन कालोनी, मोतीलाल नगर, कृष्णा कालोनी, विवेकानंद कालोनी, राजीव कालोनी, हाउसिंग बोर्ड क्वार्टर क्षेत्र में सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक ईशान ग्रैंड कालोनी सहित आसपास के क्षेत्र में बिजली कटौती की जाएगी।