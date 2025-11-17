लाल तुअर की चमक में जलवा बरकरार, छोटे किसानों में खेती की रुचि बढ़ी

नईदुनिया न्यूज, बेहरी। पिछले वर्ष लाल तुअर (अरहर) ने बाजार में ऐसा जलवा दिखाया कि भाव 180 रुपये किलो तक पहुंच गए थे। कीमतों में आई इस उछाल ने गरीबों की थाली को तंग जरूर किया लेकिन किसानों के लिए यह फसल लाभकारी साबित हुई। इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष छोटे किसानों में तुअर की खेती को लेकर विशेष रुचि देखी जा रही है।

वर्तमान में जहां खेरची बाजार में अरहर दाल 120 रुपये किलो तक बिक रही है, वहीं लाल तुअर 5000 रुपये क्विंटल का भाव बनाए हुए है। पिछले वर्ष इसका भाव आठ हजार रुपये क्विंटल तक गया था, जिससे किसानों की उम्मीदें इस बार भी मजबूत हैं।