MP News: छिंदवाड़ा और बैतूल में किडनी संक्रमण से सात बच्चों की मौत, ओवरडोज दवा की आशंका

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में किडनी के संक्रमण से एक महीने के अंदर सात बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं, दस बच्चों का उपचार चल रहा है। पुणे की वायरोलाजी लैब की जांच में बच्चों की मृत्यु का स्पष्ट कारण तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन किडनी में सामान्य संक्रमण की बात सामने आई है। यह संक्रमण कैसे हुआ, इसको लेकर चिकित्सकों ने हेवी डोज की दवा लेने या पानी से संक्रमण की आशंका जताई है।

पानी की भी जांच कराई गई छिंदवाड़ा के कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह का कहना है कि जांच करा रहे हैं कि बच्चों को उनके अभिभावकों ने किससे दवा दिलाई थी। यदि किसी झोलाछाप से दवा दिलाई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। किडनी संक्रमण की वजह पता करने के लिए पानी की भी जांच कराई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टर से फोन पर बात करके मरीजों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं।