APK फाइल पर क्लिक करते ही रिटायर्ड IAS के खाते से डेढ़ लाख उड़े, ठगों ने उसी राशि से की होटल बुकिंग

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में एक रिटायर्ड आईएएस से साइबर ठगी का अनूठा मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने ई-चालान के नाम से एक एपीके फाइल भेजा, जिस पर क्लिक करते ही उनके खाते से डेढ़ लाख रुपये उड़ गए। वहीं साइबर ठगों ने ठगी का राशि से ऑनलाइन दूसरे शहरों में होटल बुकिंग कर दी। भोपाल साइबर सेल के पास जैसे ही शिकायत मिली तो होटल के खातों में राशि को फ्रीज किया गया।
पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। साइबर पुलिस के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हबीबगंज क्षेत्र में रहते हैं। दो दिन पहले उनके वॉट्सएप पर ई-चालान की एक एपीके फाइल आई थी। उन्होंने चालान समझकर उसे ओपन करना चाहा, जैसे ही फाइल पर क्लिक किया तो फोन का संपूर्ण नियंत्रण ठगों के पास चला गया और फिर कुछ देर में उनके मोबाइल पर डेढ़ लाख रुपये के ट्रांजेक्शन का मैसेज पहुंचा।
उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो साइबर पुलिस ने बैंक खातों की जांच की। जिसमें सामने आया कि जिन खातों में राशि भेजी गई थी, उनसे राशि बाद में होटल बुकिंग कंपनी ईज माय ट्रिप के जरिए होटलों के बैंक खातों में भेजी गई है। पुलिस ने तत्काल खातों को होल्ड किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राशि होल्ड होने के बाद पीड़ित ने एफआईआर से इनकार किया है। होल्ड राशि को कोर्ट के माध्यम से बाद में पीड़ित को दिलवाई जाएगी।