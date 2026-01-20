भोपाल में दर्दनाक हादसा... इंदौर लोकायुक्त TI के 4 वर्षीय बेटे की मौत, लोडिंग वाहन ने ऑटो को मारी टक्कर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंदौर लोकायुक्त में पदस्थ टीआई सचिन पटेरिया के इकलौते चार वर्षीय बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी पत्नी और चार वर्षीय बेटा सोमवार को भदभदा से ऑटो में सवार होकर पॉलिटेक्निक चौराहे की ओर जा रहे थे। स्मार्ट सिटी रोड पर एनआइटीटीटीआर के सामने कट पॉइंट पर मुड़ रहे एक लोडिंग वाहन ने उनके ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार बच्चा सड़क पर गिर पड़ा और लोडिंग वाहन का पहिया उस पर से गुजर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

हादसे में पत्नी घायल हो गई हैं, उनकी गर्दन और पीठ में चोट आई है। वहीं ऑटो चालक के दोनों पैर भी टूट गए हैं। राहगीरों ने तीनों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने ईशू को मृत घोषित कर दिया, जबकि नेहा और ऑटो चालक का आईसीयू में इलाज चल रहा है। श्यामला हिल्स पुलिस ने लोडिंग वाहन चालक और उसके क्लीनर को हिरासत में लिया है और वाहन जब्त किया है। हालांकि, अब तक आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज नहीं किया गया है।

बाजार जाने के दौरान हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, इंस्पेक्टर सचिन पटेरिया मूलतः शिवपुरी जिले के रहने वाले हैं। वह पूर्व में भोपाल में सातवीं वाहिनी में पदस्थ थे। करीब तीन महीने पहले ही इंदौर लोकायुक्त में उनका ट्रांसफर हुआ था। सात वर्षीय बेटी और चार वर्ष के बेटे यशवर्धन उर्फ ईशू की पढ़ाई के कारण उनकी पत्नी नेहा भदभदा स्थित 25वीं बटालियन में ही परिवार के साथ रह रही थीं। सोमवार दोपहर करीब तीन बजे उनकी बेटी ट्यूशन के लिए गई थी। इसी दौरान नेहा अपने बेटे ईशू को लेकर चौक बाजार जाने के लिए निकली थीं।

लोडिंग वाहन ने ऑटो को कुचला

भदभदा मुख्य मार्ग पर ही उन्होंने सीएनजी ऑटो बुक किया। वे स्मार्ट सिटी रोड से होते हुए जा रहे थे, तभी एनआइटीटीटीआर के सामने कट पॉइंट पर पार्सल डिलीवरी कंपनी का लोडिंग वाहन मुड़ रहा था। उसने ऑटो में जबरदस्त टक्कर मारी, जिससे ऑटो में पीछे की सीट पर किनारे पर बैठा ईशू उछलकर नीचे सड़क पर गिर पड़ा और लोडिंग वाहन का पहिया उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गया। वहीं टक्कर से ऑटो पलट गया और नेहा को भी गर्दन और पीठ में गंभीर चोट लगी। साथ ही ऑटो सवार अविनाश के दोनों पैर टूट गए।