भोपाल में गड्ढों में सड़कें, जाम में जनता; अब 10 दिन में रास्ते सुधारने की डेडलाइन

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल में कहीं सड़कें गड्ढों में गुम हैं तो कहीं मेट्रो और फ्लाईओवर निर्माण के नाम पर रास्ते बदहाल हैं। बारिश के बाद सड़कों की दुर्दशा और यातायात की परेशानी पर अब संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने अधिकारियों की जवाबदेही तय की है। उन्होंने सोमवार को सड़क निर्माण एजेंसियां एनएचएआइ, एमपीआरडीसी, पीडब्ल्यूडी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक कर समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि दीपावली तक शहर की सड़कें गड्ढामुक्त करने के साथ रिंग रोड की मरम्मत, ब्लैक स्पाट खत्म करने और चौराहों को लेफ्ट टर्न फ्री बनाने का काम पूरा किया जाए। बारिश में खराब हुई सड़कों का रखरखाव और मरम्मत 10 दिन में पूरी की जाए। शहर के सभी मार्गों का रोड रेस्टोरेशन भी तत्काल पूरा हो। भोपाल की ओर आने वाले मार्गों और रिंग रोड की मरम्मत को प्राथमिकता देने को कहा है।