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भोपाल में गड्ढों में सड़कें, जाम में जनता; अब 10 दिन में रास्ते सुधारने की डेडलाइन

दीपावली तक शहर की सड़कें गड्ढामुक्त करने के साथ रिंग रोड की मरम्मत, ब्लैक स्पाट खत्म करने और चौराहों को लेफ्ट टर्न फ्री बनाने का काम पूरा किया जाए।

By Madanmohan malviyaEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Tue, 03 Nov 2026 02:20:48 PM (IST)Updated Date: Tue, 03 Nov 2026 02:25:51 PM (IST)
भोपाल में गड्ढों में सड़कें, जाम में जनता; अब 10 दिन में रास्ते सुधारने की डेडलाइन
भोपाल के करोंद मंडी की स्थिति खराब है। यहां पाइप लाइन भी डाली जा रही है।

HighLights

  1. संभागायुक्त का सड़क एजेंसियों को दीपावली तक का अल्टीमेटम
  2. 10 दिन में उखड़ी सड़कें सुधारें, 15 नवंबर तक हाईवे
  3. इज्तिमा में बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल में कहीं सड़कें गड्ढों में गुम हैं तो कहीं मेट्रो और फ्लाईओवर निर्माण के नाम पर रास्ते बदहाल हैं। बारिश के बाद सड़कों की दुर्दशा और यातायात की परेशानी पर अब संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने अधिकारियों की जवाबदेही तय की है। उन्होंने सोमवार को सड़क निर्माण एजेंसियां एनएचएआइ, एमपीआरडीसी, पीडब्ल्यूडी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक कर समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि दीपावली तक शहर की सड़कें गड्ढामुक्त करने के साथ रिंग रोड की मरम्मत, ब्लैक स्पाट खत्म करने और चौराहों को लेफ्ट टर्न फ्री बनाने का काम पूरा किया जाए। बारिश में खराब हुई सड़कों का रखरखाव और मरम्मत 10 दिन में पूरी की जाए। शहर के सभी मार्गों का रोड रेस्टोरेशन भी तत्काल पूरा हो। भोपाल की ओर आने वाले मार्गों और रिंग रोड की मरम्मत को प्राथमिकता देने को कहा है।


इज्तिमा से पहले चारों तरफ के रास्ते दुरुस्त करने का फरमान

इज्तिमा में बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना को देखते हुए शहर के चारों तरफ के मार्गों का काम 20 नवंबर तक पूरा करना होगा। आयोजन स्थल तक पहुंचने वाले रास्तों को भी समयसीमा में तैयार करने के निर्देश दिए गए। वहीं भोपाल के आसपास के राष्ट्रीय राजमार्गों का मेंटेनेंस 15 नवंबर तक पूरा करना होगा।

मेट्रो ने सड़कें खोदीं तो एजेंसियां जिम्मेदारी से भागें नहीं

मेट्रो निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों पर संभागायुक्त ने तत्काल सुधार के निर्देश दिए। मेट्रो और संबंधित निर्माण एजेंसियों को आपसी समन्वय से आवागमन सुगम बनाने को कहा। संत हिरदाराम नगर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज की धीमी गति पर असंतोष जताते हुए निर्धारित समय में निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। रातीबड़-सीहोर मार्ग को जल्द दुरुस्त करने को कहा, ताकि इंदौर रोड पर यातायात का दबाव कम हो।

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जीआईएस से पर्यटन स्थलों तक सड़कों की परीक्षा

जनवरी में प्रस्तावित जीआइएस को देखते हुए शहर की सड़कों के साथ सांची और भोजपुर जैसे पर्यटन स्थलों के मार्ग भी सुधारने को कहा गया।रायसेन जंक्शन पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास एप्रोच रोड, साइनेज और रेडियम लगाने के निर्देश दिए। एनएचएआई के प्रोजेक्ट भी तय समयसीमा में पूरे करने को कहा गया।

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सड़क सुधार की डेडलाइन, एक नजर में

  • दीपावाली तक भोपाल की सभी सड़कें गड्ढामुक्त।

  • 10 दिन में बारिश से खराब सड़कें दुरुस्त।

  • 15 नवंबर तक राष्ट्रीय राजमार्गों का मेंटेनेंस।

  • 20 नवंबर तक इज्तिमा के चारों तरफ के रास्ते तैयार।

  • रिंग रोड की मरम्मत और ब्लैक स्पाट खत्म।

  • चौराहों को लेफ्ट टर्न फ्री बनाने की व्यवस्था।

  • मेट्रो प्रभावित सड़कों और संत हिरदाराम नगर ओवरब्रिज का काम समय पर पूरा।

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