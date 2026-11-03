भोपाल में गंदी नाली का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने पर RTI एक्टिविस्ट और पार्षद पति भिड़े

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। क्षेत्र की गंदी नाली का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने को लेकर सोमवार सुबह मिसरोद के रामलीला मैदान में आरटीआई एक्टिविस्ट और वार्ड-52 की पार्षद शीला पाटीदार के पति रामबाबू पाटीदार के बीच विवाद हो गया और एक दूसरे से मारपीट की। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। मिसरोद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आरटीआई एक्टिविस्ट का आरोप है कि वह क्षेत्र की समस्याओं और गंदगी को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। नाली का वीडियो पोस्ट करने के बाद से उन्हें धमकियां दी जा रही थीं। सोमवार तड़के करीब एक बजे तक फोन कर उन्हें घर से बाहर निकलने की चुनौती दी गई। सुबह करीब नौ बजे मंदिर जाते समय रामलीला मैदान में उनके साथ मारपीट की गई।