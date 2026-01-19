मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    SC-ST, OBC संगठन के नेताओं ने स्वामी रामभद्राचार्य, धीरेंद्र शास्त्री सहित अन्य धर्मगुरुओं के खिलाफ उगला जहर, कहे अपशब्द

    भोपाल में एसटी-एससी-ओबीसी संगठनों के नेताओं ने स्वामी रामभद्राचार्य और अन्य धर्मगुरुओं को लेकर अपशब्द कहे। आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा पर कार्रवाई नहीं ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 05:15:13 AM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 05:17:27 AM (IST)
    SC-ST, OBC संगठन के नेताओं ने स्वामी रामभद्राचार्य, धीरेंद्र शास्त्री सहित अन्य धर्मगुरुओं के खिलाफ उगला जहर, कहे अपशब्द
    स्वामी रामभद्राचार्य, धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ अपशब्द

    HighLights

    1. एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के संगठनों का आयोजन
    2. आईएएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई नहीं करने की रखी मांग
    3. धीरेंद्र कृष्ण और स्वामी रामभद्राचार्य को लेकर कहे अपशब्द

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: मध्य प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विभिन्न संगठनों के कई नेताओं ने रविवार को भोपाल में आग उगली है। ब्राह्मण बेटियों को लेकर असभ्य बयान देने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा पर कोई कार्रवाई न किए जाने की मुख्य मांग समेत अन्य कई मांगों के बहाने भेल दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने अपशब्द कहे।

    एससी-एसटी-ओबीसी संगठनों के संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन में जुटे नेताओं ने प्रसिद्ध कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को लेकर तक अपशब्द कहे। छतरपुर जिले के चांदला से भाजपा के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने स्वामी रामभद्राचार्य के वीडियो का हवाला देकर उनके लिए कहा, 'तुम वाइफ को एंज्वाय की वस्तु बताते हो, इसलिए तुम्हारी आंख खराब हुई है।'


    दरअसल, कुछ समय पहले जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने पत्नी और वाइफ में अंतर बताने के संदर्भ में 'वाइफ' वाली बात कही थी। प्रजापति यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा- 'एक बाबा लाली लगाकर कहता है कि 25 साल की लड़कियां कथाओं में जाकर अपनी जवानी ‘उतारकर’ आती हैं।' एक कथावाचक तो महिलाओं को खाली प्लॉट कहते हैं। मैं कहता हूं, मुझे फांसी दे दी जाए, संतोष वर्मा को आइएएस अधिकारी के पद से हटा दिया जाए, पर पहले ऐसे बाबाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए।

    पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को अपशब्द

    दलित पिछड़ा समाज संगठन के संस्थापक दामोदर यादव ने भी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को अपशब्द कहे। कहा, 'छतरपुर में एक पाखंड की दुकान खोलकर बैठा है। कहते हैं पूरी दुनिया का इलाज पर्ची से कर देंगे। तुम्हारी चमत्कार में इतनी दम होता तो अपनी यात्रा के अगले दिन मुंह में थर्मामीटर डालकर नहीं बैठे होते।' रामभद्राचार्य के बारे में अमर्यादित बात कही।

    बैकलॉग पदों पर भर्ती सहित रखी मांगे

    सम्मेलन में प्रदेश भर से लगभग 10 हजार लोग जुटे। ओबीसी महासभा, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, जयस सहित कई संगठन के नेताओं ने भी प्रतिभाग किया। इसमें एसटी, एससी और ओबीसी तीन लाख बैकलॉग पदों पर तुरंत भर्ती करने, ओबीसी के होल्ड 13 प्रतिशत पद हाल करने और ओबीसी को 52 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने जैसी कई मांगों को उठाया गया।

    यह भी पढ़ें- MP IAS Transfer: मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 26 IAS अफसरों के तबादले, देंखे पूरी लिस्ट

    दुष्कर्म की घटनाओं को धर्मग्रंथों से जोड़ा

    भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन, जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा व आइएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने भी अपनी बात कही। उल्लेखनीय कि कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने दो दिन पहले मीडिया से साक्षात्कार में एससी, एसटी ओबीसी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को धर्मग्रंथों से जोड़ा था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.