    मध्य प्रदेश में खुली 'स्कूल चलें हम अभियान' की पोल, सरकारी स्कूलों से 7.37 लाख बच्चे लापता

    मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के दिसंबर तक के नामांकन ड्रॉपबॉक्स और शालात्यागी बच्चों के आंकड़ें जारी हुए हैं। इन आंकड़ों ने प्रदेश में सरकारी स् ...और पढ़ें

    By Anjali raiEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 03:51:10 AM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 03:59:00 AM (IST)
    मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के आंकड़े चौंकाने वाले (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. स्कूल शिक्षा विभाग के नामांकन के आकड़ों में हुआ खुलासा
    2. प्रदेश के 7.37 लाख बच्चों की विभाग के पास जानकारी नहीं
    3. करीब 1.23 लाख बच्चे शाला त्यागी की श्रेणी में दर्ज हैं

    नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: प्रदेश में 'स्कूल चलें हम' और 'गृह संपर्क' जैसे करोड़ों रुपये के विज्ञापनों और अभियानों के दावों की पोल खुल गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के दिसंबर तक के नामांकन ड्रॉपबॉक्स (स्कूल ने पोर्टल पर मैप्ड नहीं किया) और शालात्यागी बच्चों के आंकड़ें सामने आए हैं। विभाग प्रदेश के 7.37 लाख ऐसे बच्चों का पता लगाने में नाकाम रहा है, जो शिक्षा की मुख्यधारा से पूरी तरह बाहर हैं।

    हैरानी की बात यह है कि हजारों शिक्षकों को हर साल इन बच्चों को ढूंढने के काम में लगाया जाता है। फिर भी नतीजा शून्य है। विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वहीं करीब 1.23 लाख बच्चे शाला त्यागी की श्रेणी में दर्ज हैं और 1.55 लाख बच्चे विस्थापित होकर यहां से पढ़ाई छोड़कर दूसरे प्रदेश चले गए। इसमें कई जिलों में अनमैप्ड बच्चों की संख्या अधिक है। मप्र में सरकारी स्कूलों से लगातार बच्चे दूरी बना रहे हैं। इसके अनुसार मप्र में केवल एक साल में सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या बीते साल से 7.37 लाख कम रही। इतने बच्चे कहां गए, स्कूल शिक्षा विभाग के पास इसका कोई रिकार्ड नहीं है।


    इन जिलों में सबसे अधिक ड्रॉपबॉक्स और शाला त्यागी बच्चे

    जिला ड्रापबाक्स शाला त्यागी
    भोपाल 44 हजार 2 हजार
    धार 42 हजार 7 हजार
    इंदौर 40 हजार 730
    ग्वालियर 34 हजार 6 हजार
    खरगोन 32 हजार 7 हजार
    छतरपुर 30 हजार 4 हजार
    सागर 29 हजार 2 हजार
    झाबुआ 29 हजार 1919
    शिवपुरी 29 हजार 5 हजार

    3500 स्कूल में शून्य प्रवेश

    मध्य प्रदेश के 55 जिलों में इस साल साढ़े तीन हजार सरकारी स्कूलों से अधिक में एक भी बच्चे ने प्रवेश नहीं लिया है। वहीं 6500 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं, जिनमें 10 से कम बच्चों ने प्रवेश लिया है। जिन स्कूलों में बच्चे नहीं हैं। उन स्कूलों के शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा।

    इसे रोकने के लिए विभाग ने प्राचार्यों और शिक्षकों को कहा है कि वे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के नाम की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें। स्कूलों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि ड्रापबाक्स में शामिल बच्चों को जल्द से जल्द मैप्ड करें।

    इन जिलों में सबसे कम ड्रापबाक्स व शाला त्यागी बच्चे

    जिला

    ड्रापबाक्स

    शाला त्यागी

    पांडुरना

    2945

    68

    निवाड़ी

    6547

    616

    अनुपपूर

    7939

    1248

    हरदा

    8717

    380

    नरसिंहपुर

    9018

    1314

    डिंडौरी

    9404

    1100

    मऊगंज

    9779

    630

    उमरिया

    10692

    890

    मंडला

    11,051

    1479

    नीमच

    11,146

    1167

    प्रदेश भर का आंकड़ा

    • कुल ड्रॉपबॉक्स में शामिल बच्चे-11.38 लाख

    • कुल शाला त्यागी बच्चों की संख्या-1.23 लाख

    • स्कूल से अनमैप्ड बच्चों की संख्या-7.37 लाख

    • विस्थापित बच्चों की संख्या -1.55 लाख

    सभी जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अनमैप्ड बच्चों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।जितने बच्चे अनमैप्ड हैं, उनसे संपर्क कर पोर्टल पर अपलोड करें।

    -हरजिंदर सिंह, संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र

