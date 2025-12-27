मध्य प्रदेश में खुली 'स्कूल चलें हम अभियान' की पोल, सरकारी स्कूलों से 7.37 लाख बच्चे लापता

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: प्रदेश में 'स्कूल चलें हम' और 'गृह संपर्क' जैसे करोड़ों रुपये के विज्ञापनों और अभियानों के दावों की पोल खुल गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के दिसंबर तक के नामांकन ड्रॉपबॉक्स (स्कूल ने पोर्टल पर मैप्ड नहीं किया) और शालात्यागी बच्चों के आंकड़ें सामने आए हैं। विभाग प्रदेश के 7.37 लाख ऐसे बच्चों का पता लगाने में नाकाम रहा है, जो शिक्षा की मुख्यधारा से पूरी तरह बाहर हैं।

हैरानी की बात यह है कि हजारों शिक्षकों को हर साल इन बच्चों को ढूंढने के काम में लगाया जाता है। फिर भी नतीजा शून्य है। विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वहीं करीब 1.23 लाख बच्चे शाला त्यागी की श्रेणी में दर्ज हैं और 1.55 लाख बच्चे विस्थापित होकर यहां से पढ़ाई छोड़कर दूसरे प्रदेश चले गए। इसमें कई जिलों में अनमैप्ड बच्चों की संख्या अधिक है। मप्र में सरकारी स्कूलों से लगातार बच्चे दूरी बना रहे हैं। इसके अनुसार मप्र में केवल एक साल में सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या बीते साल से 7.37 लाख कम रही। इतने बच्चे कहां गए, स्कूल शिक्षा विभाग के पास इसका कोई रिकार्ड नहीं है।