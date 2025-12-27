अब पैसे में बदलेगा खेतों में बचा हुआ कृषि अपशिष्ट, पराली और मक्के के वेस्ट तैयार होगी Bio CNG Gas

उदय प्रताप सिंह, नईदुनिया, इंदौर: स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर शहर ने जहां कचरे को 'कंचन' में तब्दील कर एक नई मिसाल पेश की। वहीं प्रदेश के किसानों के सिरदर्द व पर्यावरण की सेहत को खराब करने के लिए खेतों में जलाए जाने वाले कृषि अपशिष्ट 'पराली' को भी उद्यमी 'कंचन' यानि कमाई में तब्दील करेंगे। भोपाल व सतना में नरवई से बायो सीएनजी गैस बनाने के प्लांट शुरु हो गए है।

नए साल में इंदौर, जबलपुर व बालाघाट में इसके प्लांट शुरु होंगे। वहीं खंडवा जिले में भी एक कंपनी ने इस तरह का प्लांट लगाने की तैयारी शुरु कर दी है। इस तरह अभी जहां खेतों में नरवाई जलाने पर किसानों को जहां जुर्माना लग रहा है। अब उस नरवाई को बायोसीएनजी गैस बनाने वाली कंपनियों को बेचकर किसान न सिर्फ अपनी परेशानी को खत्म कर पाएंगे बल्कि उसके बदले में उनकी कमाई भी हाेगी।