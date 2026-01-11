भोपाल में छात्रा की मौत के 4 महीने बाद बड़ा खुलासा, सुसाइड से पहले हुआ था दुष्कर्म; केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। कोलार थाना क्षेत्र में अगस्त 2025 में एक स्कूली छात्रा द्वारा फांसी लगाए जाने के मामले में नया खुलासा हुआ है। घटना के साढ़े चार महीने बाद आई फारेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट ने पुलिस जांच की दिशा बदल दी है। रिपोर्ट में छात्रा के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई है।

पुलिस के अनुसार 17 वर्षीय मृतका अपनी मां और भाई के साथ कोलार इलाके में रहती थी और कक्षा दसवीं की छात्रा थी। 17 अगस्त को मां और भाई के काम पर जाने के बाद छात्रा घर में अकेली थी। शाम करीब सात बजे जब स्वजन घर लौटे, तो किशोरी फांसी के फंदे पर लटकी मिली।

उस समय मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था, जिसके चलते पुलिस इसे सामान्य आत्महत्या मानकर जांच कर रही थी। पोस्टमार्टम के बाद स्लाइड को जांच के लिए एफएसएल भेजा गया था।

रिपोर्ट में क्या मिला

हाल ही में आई एफएसएल रिपोर्ट में छात्रा के गुप्तांग में अन्य मानव के शुक्राणु पाए गए हैं, जो दुष्कर्म की ओर इशारा करते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर कोलार पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने क्या कहा

कोलार थाने के एसआइ जितेंद्र केवट ने बताया कि अब नए सिरे से तफ्तीश शुरू की गई है। पुलिस यह पता लगा रही है कि घटना वाले दिन छात्रा के घर कौन आया था या वह कहीं बाहर गई थी। इसके लिए छात्रा के मोबाइल की कॉल डिटेल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा।