भोपाल के साइंस हाउस पैथोलॉजी घोटाला, 12 लाख टेस्टों के बदले 943 करोड़ भुगतान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आऊटसोर्स पर पैथोलाजिकल जांच कर रही दो कंपनियों पर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि साइंस हाऊस प्रालि कंपनी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में मरीजों की जांच किए बिना ही रिपोर्ट बना ली। कई जगह मशीनें बंद रहीं, मरीजों को सुविधाएं नहीं मिलीं तो भी करोड़ों के बिल उठाए। कांग्रेस पूरे मामले को जनता के बीच लेकर जाएगी। विधायक ने मामले की सीबीआइ जांच की मांग की है। बता दें कि जयवर्धन सिंह ने इसी विषय पर विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था जिसका 68 हजार पेज का जवाब आया है।

प्रश्न के लिखित उत्तर में उपमुख्यमंत्री राजेंन्द्र शुक्ल ने बताया के वर्ष 2019 में जांच के लिए कंपनी से अनुबंध के बाद से अब तक 12 करोड़ 84 लाख 32 हजार जांचें की गई हैं। सरकार ने इसके बदले दो कंपनियां साइंस हाऊस प्रालि और पीओसीटी साइंस हाऊस प्रालि को 943 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

जिला अस्पताल और 35 सिविल अस्पताल मिलाकर 85 अस्पतालों का काम पीओसीटी साइंस हाऊस प्रालि और अन्य का दूसरी कंपनी को दिया गया था। उन्होंने कहा कंपनी के संचालकों के विरुद्ध पहले से इओडब्ल्यू में एफआइआर दर्ज है। आयकर ने भी छापा मारा था। इसके बाद भी सरकार ने इसी वर्ष जुलाई में कंपनी को एक वर्ष के लिए सेवा विस्तार दे दिया है। सरकारी स्कूलों में बच्चों से लगवाया जा रहा झाड़ू जयवर्धन सिंह के साथ उपस्थित कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, रायसेन जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों के अधिकारों के गंभीर उल्लंघन हो रहा है। छोटे बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है। कई स्कूलों में हफ्ते में तीन-चार दिन ही लग रहे हैं, जिससे पढ़ाई बाधित हो रही है।