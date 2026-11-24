नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्राचीन सभ्यताओं और पुरातात्विक धरोहरों के वैज्ञानिक अध्ययन को नई दिशा देने के लिए मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मैपकास्ट) में डा. विष्णु श्रीधर वाकणकर ल्यूमिनेसेंस डेटिंग प्रयोगशाला एवं गैलरी की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से अब दस लाख वर्ष तक पुरानी पुरातात्विक सामग्रियों की सटीक आयु का वैज्ञानिक निर्धारण किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मैपकास्ट) के विज्ञान भवन में ‘महाकाल: द मास्टर आफ टाइम’ थीम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में इस प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डा. यादव ने कहा कि पद्मश्री डा. वाकणकर प्रसिद्ध पुरातत्वविद् व इतिहासकार थे, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद भारतीय सभ्यता को वैश्विक पहचान दिलाई।