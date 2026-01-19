MP की जेलों में 'सिक्योरिटी ऑडिट': सिवनी और उज्जैन में कैदियों के भागने के बाद जागी सरकार, अब परखी जाएगी सुरक्षा की दीवार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में एक माह के भीतर कैदियों के जेल से भागने की दो घटनाएं सामने आने के बाद सभी सेंट्रल, जिला और सर्किल जेलों का सुरक्षा ऑडिट कराया जा रहा है। हाल ही में Seoni जिला जेल से तीन कैदी फरार हुए थे। इससे पहले दिसंबर में Ujjain की खाचरोद उपजेल से भी तीन कैदी भाग गए थे। सभी छह कैदी हत्या या दुष्कर्म जैसे मामलों में जेल में बंद थे।

घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जेल महानिदेशक Varun Kapoor ने सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं। ऑडिट के दौरान यह आकलन किया जा रहा है कि बल की कितनी कमी है, निगरानी तंत्र कमजोर होने के क्या कारण हैं और सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त उपलब्धता है या नहीं।