भोपाल में सरकारी अस्पतालों का 'इमरजेंसी' हाल, 'जब मरने की स्थिति हो, तभी आना', रविवार को डॉक्टरों के बजाय किस्मत भरोसे मरीज

मुकेश विश्वकर्मा, नवदुनिया, भोपाल। देश के स्वच्छतम शहर इंदौर में दूषित पानी से फैली बीमारी के बाद एमवाय जैसे बड़े सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नवदुनिया ने भोपाल के दो सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया अस्पताल और जेपी जिला अस्पताल का रियलिटी चेक किया, तो सामने आया कि सरकार की यह लाइफलाइन जरूरत पड़ने पर नाकाफी साबित हो रही है।

किसी दुर्घटना में घायल होकर पहुंचे मरीज को आपातकालीन सुविधा देने से यहां डॉक्टर इसलिए मना कर देते हैं कि उसकी स्थिति मरने लायक नहीं है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति रविवार को बीमार पड़ जाए, तो उसका इलाज भगवान भरोसे ही रह जाता है।

हमीदिया अस्पताल- ‘जब जान पर बन आए, तभी आना…’ प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया के इमरजेंसी वार्ड में संवेदनहीनता की तमाम हदें पार हो चुकी हैं। सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल होकर सागर से आए एक व्यक्ति को सात दिनों तक अस्पताल में बिस्तर नसीब नहीं हुआ। डॉक्टरों का जवाब था कि “जब स्थिति मरने जैसी हो, तभी आना।” नतीजतन, टूटा पैर लेकर घायल अस्पताल के रैनबसेरे में तड़पने को मजबूर है। रविवार को ओपीडी और सरकारी दवा काउंटर बंद रहने से हालात और भयावह हो जाते हैं। एकमात्र अमृत फार्मेसी में भी अक्सर दवाओं का टोटा रहता है, जिससे मरीजों को निजी मेडिकल स्टोर से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। डॉक्टरों के साथ-साथ नर्सिंग स्टाफ का व्यवहार भी मरीजों के लिए पीड़ादायक बना हुआ है।

कंधों पर स्ट्रेचर, सिस्टम नदारद अस्पताल में वार्ड बॉय मिलना किसी चुनौती से कम नहीं है। मरीजों के परिजन खुद ही स्ट्रेचर धकेलने को मजबूर हैं। गंभीर मरीजों को ऊपरी मंजिलों तक ले जाने के लिए स्वजन स्वयं पसीना बहा रहे हैं। लिफ्ट तक पहुंचाने और स्ट्रेचर खींचने का काम भी परिजनों को ही करना पड़ रहा है। लोगों का दर्द जनाब अली, सागर (मरीज के पिता) का कहना है कि "बेटे का एक्सीडेंट हुआ, नस चोक थी, लेकिन आयुष्मान कार्ड न होने पर डॉक्टरों ने भर्ती नहीं किया। कहा गया कि मरने की स्थिति में आओगे तभी भर्ती करेंगे। सात दिन रैनबसेरे में भटकना पड़ा। आयुष्मान कार्ड बनने के बाद ही भर्ती किया गया।" ऑर्डर देने पर भी नहीं मिल रही दवा मनोज गठले, साकेत नगर का कहना है कि "मेरी 14 साल की बेटी को झटके आते हैं। उसकी हैवी डोज की दवा बाहर नहीं मिलती, इसलिए हमीदिया की अमृत फार्मेसी आता हूं। पहले से ऑर्डर देने के बावजूद आज कम दवा मिली। यह स्थिति हमेशा बनी रहती है।" इनका कहना है डॉ. कविता एन. सिंह, डीन, गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल का कहना है कि "हमीदिया अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज देना हमारी प्राथमिकता है। आयुष्मान कार्ड की प्रक्रिया तकनीकी हो सकती है, लेकिन किसी गंभीर मरीज को इलाज से मना करना गलत है। रैनबसेरे में मरीज के रुकने और बेड न मिलने के मामले की जांच कराई जाएगी। रविवार को स्टाफ की कमी दूर करने के निर्देश दिए जाएंगे। अमृत फार्मेसी में दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी। यहां रेडक्रास की फार्मेसी भी शुरू होने वाली है।"