महाराष्ट्र में काम करने गए भोपाल के 7 मजदूरों को फैक्ट्री में बनाया बंधक, दो छूटकर भागे; 5 अभी भी फंसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: रोजगार और बेहतर मेहनताना का सपना दिखाकर भोपाल के मजदूरों को महाराष्ट्र में बंधुआ मजदूरी में झोंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एमपी नगर और जहांगीराबाद क्षेत्र में रहने वाले सात लोगों को पिछले महीने जिंसी चौराहा क्षेत्र से अभिषेक नामक युवक कर्नाटक मजदूरी के लिए ट्रेन से लेकर रवाना हुआ था, लेकिन कर्नाटक पहुंचने से पहले महाराष्ट्र के नांदेड़ में ही उन्हें उतार लिया गया और फिर एक दाल फैक्ट्री में बंधक बना लिया।

वहां से दो युवक किसी तरह भागने सफल हुए और भोपाल पहुंचकर अपने दोस्त के स्वजन को पूरा हाल बताया। जिसके बाद युवकों के स्वजन ने सोमवार को भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शिकायत की। जहांगीराबाद निवासी धर्मेंद्र की पत्नी वर्षा अहिरवार ने बताया कि धर्मेंद्र मजदूरी करता है। वह 26 दिसंबर को काम के सिलसिले में घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसने किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल से फोन कर बताया कि वह काम के लिए कर्नाटक जा रहा है।