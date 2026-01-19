बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय के कई विभागों की फाइलें गुम, नए कुलसचिव ने दिए FIR के आदेश; तीन दिन का दिया समय

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय (बीयू) में प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय के कई महत्वपूर्ण विभागों की फाइलें गुम हो गई हैं। नवनियुक्त कुलसचिव एसबी सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद स्थापना शाखा, एकेडमिक शाखा और वित्त विभाग से संबंधित फाइलें प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन संबंधित विभागों के प्रभारियों ने फाइलें उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया।

इस स्थिति को गंभीर मानते हुए कुलसचिव ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने आदेश जारी किया है। इसमें लिखा है कि उनके संज्ञान में आया है कि विवि के विभिन्न कक्षों और विभागों में कुछ महत्वपूर्ण फाइलें अप्राप्त हैं। इन फाइलों को ढूंढने के लिए एफआइआर दर्ज किया जाना है।