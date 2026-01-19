बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय के कई विभागों की फाइलें गुम, नए कुलसचिव ने दिए FIR के आदेश; तीन दिन का दिया समय

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय (बीयू) में प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय के कई महत्वपूर्ण विभागों की फाइलें गुम हो गई हैं। नवनियुक्त कुलसचिव एसबी सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद स्थापना शाखा, एकेडमिक शाखा और वित्त विभाग से संबंधित फाइलें प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन संबंधित विभागों के प्रभारियों ने फाइलें उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया।
इस स्थिति को गंभीर मानते हुए कुलसचिव ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने आदेश जारी किया है। इसमें लिखा है कि उनके संज्ञान में आया है कि विवि के विभिन्न कक्षों और विभागों में कुछ महत्वपूर्ण फाइलें अप्राप्त हैं। इन फाइलों को ढूंढने के लिए एफआइआर दर्ज किया जाना है।
साथ ही उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि विवि के सभी विभागाध्यक्षों और कक्ष अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अगले तीन दिनों में फाइलों की जानकारी कुलसचिव कार्यालय में उपलब्ध कराएं, ताकि नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई या एफआइआर दर्ज कराई जा सके।
यह भी आदेशित किया है कि यदि निर्धारित समय-सीमा में फाइलें नहीं मिलती हैं, तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि फाइलों के गुम होने से शैक्षणिक और वित्तीय कार्य प्रभावित हो सकते हैं।
यह भी पढ़ें- Girlfriend ने मिलने के लिए बुलाया, तभी युवती के पिता ने रंगे हाथों पकड़ लिया, विवाद के दौरान ऑडिटोरियम की छत से गिरा युवक
विवि का स्थापना शाखा, एकेडमिक और गोपनीय शाखा की फाइलें नहीं मिल रही है। वहीं इस आदेश के बाद विभागों में हड़कंप मच गया है और फाइलों की तलाश शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्थापना शाखा, एकेडमिक व गोपनीय शाखा की कई फाइलें मांगने पर अब तक मेरे कार्यालय में जमा नहीं हुई। इससे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी है। अगर फाइलें नहीं मिली तो संबंधित जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जाएगी।
-एसबी सिंह, कुलसचिव, बीयू