भोपाल के शाहपुरा में फिर भिड़े जीत-राहुल के गुट, बिजली की डीपी में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली की रात शाहपुरा थाना क्षेत्र के 12 नंबर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे मल्टी में बदमाश जीत निशोदे और राहुल के गुट एक बार फिर आमने-सामने आ गए। शनिवार सुबह शराब तस्करी को लेकर मुखबिरी करने की सूचना देने के शक में दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, जो मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुंच गया।

जीत निशोदे के गुट के लोगों पर मारपीट करने का आरोप है, जबकि दूसरे गुट के लोगों ने उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। घटना रविवार और सोमवार की दरमियानी रात की है। शाहपुरा पुलिस ने जीत निशोदे और अन्य आरोपितों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। हालांकि दूसरे पक्ष ने भी गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। थाना प्रभारी संतोष मरकाम ने बताया कि एक तरफ से शिकायत हुई है, जिसके आधार पर केस दर्ज किया है।