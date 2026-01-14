मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सम्मान या अपमान? भोपाल में तांबे के निकले रिटायर्ड रेलकर्मियों को सम्मान में मिले चांदी के सिक्के, FIR दर्ज

    MP News: रेलवे से रिटायर हुए कर्मचारियों को सम्मान स्वरूप दिए गए कथित चांदी के सिक्कों ने अब विवाद का रूप ले लिया है। पश्चिम मध्य रेलवे मंडल से सेवानि ...और पढ़ें

    By Mohan KumarEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 09:51:45 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 09:51:45 PM (IST)
    सम्मान या अपमान? भोपाल में तांबे के निकले रिटायर्ड रेलकर्मियों को सम्मान में मिले चांदी के सिक्के, FIR दर्ज
    भोपाल में तांबे के निकले रिटायर्ड रेलकर्मियों को सम्मान में मिले चांदी के सिक्के (AI Generated Image)

    नवदुनिया प्रतिनिधि भोपाल। रेलवे से रिटायर हुए कर्मचारियों को सम्मान स्वरूप दिए गए कथित चांदी के सिक्कों ने अब विवाद का रूप ले लिया है। पश्चिम मध्य रेलवे मंडल से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए गए ये गोल्ड प्लेटेड सिक्के, जिन्हें 20 ग्राम शुद्ध चांदी का बताया गया था, जांच में तांबे के निकले। जब कर्मचारियों ने इन सिक्कों की लैब में टेस्टिंग करवाई, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ-इनमें केवल 0.23 ग्राम चांदी पाई गई, जबकि शेष हिस्सा तांबे का था।

    रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि रेलवे की ओर से सम्मान के प्रतीक के रूप में दिया जाने वाला यह सिक्का करीब 2 हजार रुपये मूल्य का बताया जाता है, लेकिन वास्तविकता सामने आने के बाद उन्हें खुद को ठगा हुआ महसूस हो रहा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सिक्कों में लगभग 99 प्रतिशत तक की मिलावट है। सम्मान के नाम पर मिले इस उपहार ने अब उनके लिए अपमान का भाव पैदा कर दिया है।


    जानकारी के अनुसार, जनवरी 2023 में जबलपुर रेल मंडल ने इंदौर की एक कंपनी को 3640 गोल्ड प्लेटेड सिक्कों की आपूर्ति का ऑर्डर दिया था। इनमें से 3631 सिक्के पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल को गुणवत्ता प्रमाणपत्र के साथ सौंपे गए थे। लेकिन अब इनकी शुद्धता पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले के सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन ने विजिलेंस जांच शुरू कर दी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि निरीक्षण प्रक्रिया में किसी स्तर पर लापरवाही तो नहीं हुई।

    रेलवे ने इस मामले को गंभीर मानते हुए बजरिया थाना, भोपाल में सिक्के सप्लाई करने वाली इंदौर की कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और एफआईआर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, रेलवे ने एक संयुक्त परीक्षण समिति (Joint Testing Committee) गठित कर दी है, जो पूरे मामले की तकनीकी और प्रक्रियात्मक जांच करेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, किसी भी अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने में लगभग एक सप्ताह का समय लग सकता है।

    यह भी पढ़ें- 'बेटी ने नाक कटवा दी', समाज में बदनामी के डर से पिता बना जल्लाद, बेटी को खेत में ले जाकर गोलियों से भूना

    इस पूरे मामले पर रेलवे के सीपीआरओ हर्षित श्रीवास्तव ने कहा, “मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। संयुक्त परीक्षण समिति को निर्देश दिए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही तथ्य सामने आएंगे और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।”

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.