सम्मान या अपमान? भोपाल में तांबे के निकले रिटायर्ड रेलकर्मियों को सम्मान में मिले चांदी के सिक्के, FIR दर्ज

नवदुनिया प्रतिनिधि भोपाल। रेलवे से रिटायर हुए कर्मचारियों को सम्मान स्वरूप दिए गए कथित चांदी के सिक्कों ने अब विवाद का रूप ले लिया है। पश्चिम मध्य रेलवे मंडल से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए गए ये गोल्ड प्लेटेड सिक्के, जिन्हें 20 ग्राम शुद्ध चांदी का बताया गया था, जांच में तांबे के निकले। जब कर्मचारियों ने इन सिक्कों की लैब में टेस्टिंग करवाई, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ-इनमें केवल 0.23 ग्राम चांदी पाई गई, जबकि शेष हिस्सा तांबे का था।

रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि रेलवे की ओर से सम्मान के प्रतीक के रूप में दिया जाने वाला यह सिक्का करीब 2 हजार रुपये मूल्य का बताया जाता है, लेकिन वास्तविकता सामने आने के बाद उन्हें खुद को ठगा हुआ महसूस हो रहा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सिक्कों में लगभग 99 प्रतिशत तक की मिलावट है। सम्मान के नाम पर मिले इस उपहार ने अब उनके लिए अपमान का भाव पैदा कर दिया है।