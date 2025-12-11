MP-छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में SIR की तारीख बढ़ी, चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस
SIR date extended in MP: चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। हालांकि पश्चिम बंगाल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे संबंधित नोटिस आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है।
Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 04:39:17 PM (IST)
Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 04:39:17 PM (IST)
MP-छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में SIR की तारीख बढ़ी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। SIR को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा (SIR date extended in MP) बढ़ा दी है। हालांकि पश्चिम बंगाल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे संबंधित नोटिस आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है...