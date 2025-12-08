ऑनलाइन पूजा-पाठ के नाम पर ₹4 लाख से अधिक की ठगी, 7 महीने से फरार आरोपी गाजियाबाद से गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने ऑनलाइन पूजा-पाठ के नाम पर विधवा महिला से चार लाख से अधिक की ठगी करने के मामले में सात माह से फरार चल रहे आरोपित उत्तर प्रदेश के गली नं. 03 राकेस मार्ग, गाजियाबाद निवासी 36 वर्षीय तरुण पुत्र रामगोपाल सिंह कोरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तरुण को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

लाखों की ठगी का फरार आरोपित गिरफ्तार थाना प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी ने बताया कि फरियादी महिला ने 22 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपित तरुण ने पूजा-पाठ के नाम पर ऑनलाइन भुगतान करवाकर उसके साथ धोखाधड़ी की। मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। एसपी अमित कुमार के निर्देशन व सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया के मार्गदर्शन में टीम बनाकर आरोपित की तलाश शुरू की। तरुण अत्यधिक चालाकी से लगातार ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बच रहा था और लगभग सात माह से फरार था।