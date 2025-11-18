मेरी खबरें
    MP Dhan Kharidi 2025: मध्‍य प्रदेश में धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपये, एक दिसंबर से होगा उपार्जन

    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 08:49:33 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 08:55:02 PM (IST)
    HighLights

    1. उपार्जन नीति जारी, 24 नवंबर से ज्वार, बाजरा का होगा उपार्जन।
    2. गुणवत्ता परीक्षण का दायित्व उपार्जन करने वाली एजेंसी का होगा।
    3. अब मंडियों में भी समर्थन मूल्य से कम पर धान खरीद नहीं होगी।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन एक दिसंबर से 20 जनवरी 2026 तक होगा। जबकि ज्वार और बाजरा 24 नवंबर से 24 दिसंबर तक खरीदा जाएगा। खरीदी सोमवार से शुक्रवार होगी। शनिवार-रविवार को परिवहन-भंडारण पर जोर होगा।

    खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसमें कोई लापरवाही न हो। अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

    उपार्जन नीति के अनुसार, नोडल एजेंसी नागरिक आपूर्ति निगम होगी। इस बार सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपये, ग्रेड-ए धान का 2,389, ज्वार मालदंडी का 3,749 हजार, ज्वार हाइब्रिड का 3,699 और बाजरा का 2,775 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।


    धान, गेहूं समेत मोटे अनाज के उपार्जन में फर्जीवाड़ा करने वाली सोसाइटियां होंगी ब्लैक लिस्ट

    उपार्जन केंद्र किसानों की सुविधा के अनुसार बनाए जाएंगे। गोदाम या कैप परिसर को प्राथमिकता दी जाएगी। गुणवत्ता परीक्षण का दायित्व उपार्जन करने वाली एजेंसी का होगा।

    MP में पुलिस ने धान चोर को पकड़कर भेजा जेल, किसान की 'तरकीब' कर गई काम

    मंडियों में भी समर्थन मूल्य से कम पर धान खरीद नहीं होगी। किसान पंजीयन में दर्ज रकबे और राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित उत्पादकता के आधार पर उपज विक्रय योग्य अधिकतम मात्रा तय की जाएगी।

