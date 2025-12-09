Bhopal में फर्जीवाड़ा! जाली दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने वाले 2 संदिग्ध बांग्लादेशी भाइयों पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा फर्जीवाड़ा कर जाली दस्तावेज तैयार करने और पासपोर्ट बनवाने का मामला सामने आया है। पुलिस की जांच के बाद इन दोनों संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक भाइयों पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। अधिकारी बता रहे हैं कि पिछले दिनों इंटेलिजेंस से इन दोनों की जांच के लिए एक पत्र आया था, जिस पर जांच के बाद कार्रवाई की गई है।

कोलार पुलिस के मुताबिक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक मोह रिहान अंसारी पिता सफकूल हक अंसारी और मोह मकबूल अंसारी पिता सफकूल हक अंसारी ने राजवैद्य कॉलोनी, कोलार रोड के पते का उल्लेख कर भारतीय पासपोर्ट बनवाया था। संदेह होने पर इंटेलिजेंस की ओर से इस मामले की जांच के लिए सहायक पुलिस आयुक्त अंजली रघुवंशी के पास एक पत्र आया था।