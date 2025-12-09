भोजशाला में जब्त चित्र ASI ने लौटाया, जीत की खुशी के साथ हनुमान चालीसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। ऐतिहासिक भोजशाला में मंगलवार को हिंदू समाज ने अपनी जीत के साथ हनुमान चालीसा पाठ (सत्याग्रह) किया। गत मंगलवार को मां वाग्देवी का जो चित्र जब्त किया गया था, उसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआइ) ने लौटा दिया। भोजशाला के द्वार खुले और हिंदू समाज के लोग गर्भगृह में पहुंचे, तो वहां जब्त किया चित्र रखा हुआ मिला।

वसंत पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनेगा इस नए चित्र के साथ ही पूजन किया गया। इसके उपरांत हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हिंदू समाज ने इसे अपनी जीत बताते हुए कहा है कि प्रशासन ने सहयोग किया है। 23 जनवरी को भी प्रशासन इसी तरह सहयोग करे, जिससे हिंदू समाज भोजशाला में वसंत पंचमी का उत्सव धूमधाम से मना सकें। बता दें कि दो दिसंबर को हिंदू समाज के लोग परंपरागत रूप से ले जाए जाने वाले पुराने तैल चित्र के स्थान पर नया चित्र लेकर गए थे।