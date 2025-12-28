MP Board Exam 2026: बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े शिक्षक और कर्मचारी नहीं कर सकते ड्यूटी से इनकार, आदेश जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिम) की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े शिक्षक और कर्मचारी अब परीक्षा कार्य से इनकार नहीं कर सकेंगे। शासन ने बोर्ड परीक्षा से संबंधित कार्य को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर एस्मा लागू किया है।

आदेश के मुताबिक, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवाएं संधारण तथा विवाद निवारण अधिनियम (एस्मा) के तहत यह निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े सभी कार्य परीक्षा संचालन, पर्यवेक्षण, उत्तर पुस्तिकाओं का प्रबंधन, मूल्यांकन सहित अन्य जिम्मेदारियां अनिवार्य होंगी। निर्धारित अवधि में इन कार्यों से इनकार नहीं किया जा सकेगा।