MP में सीएम हेल्पलाइन का हाल बेहाल, मदद के लिए 54,909 लोग लाइन पर, कलेक्टर के निर्देश भी बेअसर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में लोगों की मदद के लिए बनी सीएम हेल्पलाइन को लेकर अधिकारी सतर्कता नहीं दिखा रहे हैं, यही कारण है कि अब भी भोपाल संभाग में 54 हजार 909 लोग सीएम से मदद के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यह स्थिति तब है जब हर शुक्रवार को संभागायुक्त संजीव सिंह और सोमवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह समीक्षा कर त्वरित निराकरण के निर्देश देते हैं। इसके बाद भी विभागीय अधिकारियों पर कोई असर नहीं होता दिख रहा है और लंबित शिकायतों का आंकड़ा दिन व दिन बढ़ता जा रहा है।

कुल 54 हजार 909 शिकायतें लंबित जानकारी के अनुसार भोपाल संभाग में अब तक कुल 54 हजार 909 शिकायतें लंबित हैं, जबकि 50 दिन से अधिक समय से कुल 22 हजार 977 शिकायतें लंबित बनी हुई हैं। वहीं अक्टूबर महीने में कुल 48 हजार 36 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज हुई थीं, जिनमें से 36 हजार 37 शिकायतों को संतुष्टि पूर्वक बंद किया गया है। इस तरह अब भी अक्टूबर महीने की 11 हजार 999 शिकायतें लंबित बनी हुई हैं। जिसको लेकर शुक्रवार को संभागायुक्त ने समीक्षा करते हुए त्वरित निराकरण के निर्देश दिए थे।