MP में सीएम हेल्पलाइन का हाल बेहाल, मदद के लिए 54,909 लोग लाइन पर, कलेक्टर के निर्देश भी बेअसर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में लोगों की मदद के लिए बनी सीएम हेल्पलाइन को लेकर अधिकारी सतर्कता नहीं दिखा रहे हैं, यही कारण है कि अब भी भोपाल संभाग में 54 हजार 909 लोग सीएम से मदद के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यह स्थिति तब है जब हर शुक्रवार को संभागायुक्त संजीव सिंह और सोमवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह समीक्षा कर त्वरित निराकरण के निर्देश देते हैं। इसके बाद भी विभागीय अधिकारियों पर कोई असर नहीं होता दिख रहा है और लंबित शिकायतों का आंकड़ा दिन व दिन बढ़ता जा रहा है।
जानकारी के अनुसार भोपाल संभाग में अब तक कुल 54 हजार 909 शिकायतें लंबित हैं, जबकि 50 दिन से अधिक समय से कुल 22 हजार 977 शिकायतें लंबित बनी हुई हैं। वहीं अक्टूबर महीने में कुल 48 हजार 36 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज हुई थीं, जिनमें से 36 हजार 37 शिकायतों को संतुष्टि पूर्वक बंद किया गया है। इस तरह अब भी अक्टूबर महीने की 11 हजार 999 शिकायतें लंबित बनी हुई हैं। जिसको लेकर शुक्रवार को संभागायुक्त ने समीक्षा करते हुए त्वरित निराकरण के निर्देश दिए थे।
इसी तरह सोमवार को हुई समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने भी अधिकारियों को शिकायतों का प्रभावी निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर शिकायत की नियमित निगरानी की जाए और संतोषजनक व गुणवत्ता पूर्ण निराकरण किया जाए, जिससे जिले की रैंकिंग में सकारात्मक सुधार किया जा सके।
जिले में किसानों को फसल बोने के दौरान खाद की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए विभागों और आपूर्ति एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खाद का पर्याप्त भंडारण बनाया जाए। खाद की मांग के अनुरूप अग्रिम योजना बनाकर आपूर्ति, परिवहन और भंडारण की व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित की जाए। उन्होंने कृषि, सहकारिता और मार्कफेड अधिकारियों से कहा कि सभी समितियों एवं विक्रय केंद्रों पर खाद की नियमित और पारदर्शी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। अनियमितता या कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो तत्काल जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए।
जिला - कुल लंबित शिकायत - 50 दिन से लंबित
भोपाल - 19,386 - 9,684
विदिशा - 12,169 - 5,117
राजगढ़ - 11,989 - 4,646
रायसेन - 5,968 - 1,863
सीहोर - 5,397 - 1,667
कुल - 54,909 - 22,977
नोट - आंकड़े सीएम हेल्पलाइन डैशबोर्ड के अनुसार।