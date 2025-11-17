इंदौर-नागपुर के बीच नई स्लीपर एसी बस सेवा शुरु, एक हजार रुपए होगा किराया, मिलेगी नान स्टॉप सुविधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआइसीटीएसएल) इंदौर और नागपुर के यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सोमवार को नई बस सेवा शुरू की है। बस में यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस, पैनिक बटन, वाइफाइ सुविधा के साथ ही रात्रि भोजन पैकेट की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

इस मौके पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट एवं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर से नागपुर, अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित, स्लीपर एसी बस का शुभारंभ एआइसीटीएसएल परिसर से किया। निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव, एआइसीटीएसएल के सीइओ अर्थ जैन एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

लग्जरी बसों की क्षमता 36 सीटर

इस लग्जरी बसों की क्षमता 36 सीटर है। इंदौर से बस रात 9:15 बजे चलेगी, जो हरदा, बैतूल, मुलताई, पांडुरना, सावनेर और सुबह सात बजे नागपुर पहुंचेगी। इसी तरह नागपुर से रात 9:15 बजे चलेगी, जो हरदा, बैतूल, मुलताई, पांडुरना, सावनेर और सुबह सात बजे इंदौर पहुंचेगी।

एक हजार रुपए किराया

इसका किराया एक हजार रुपए है। यात्री एआइसीटीएसएल परिसर अथवा ऑनलाइन www.Omst.in पर भी टिकट बुक कर सकेंगे। इन बसों का संचालन ओम शांति ट्रेवल्स के माध्यम से बस संचालक बृजमोहन राठी द्वारा किया जाएगा। राठी ने बताया कि एक बस इंदौर से एक बस नागपुर से एक ही समय पर रात 9:15 बजे चलेगी और दोनों बसें सुबह सात बजे पहुंचेगी। दो स्टॉप चापड़ा और बैतूल या मुलताई में आने-जाने में चाय व नाश्ते के लिए ठहरेगी।