    BU कैंपस में गुंडागर्दी: छात्र को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा, NSUI अध्यक्ष पर मारपीट के आरोप, पुलिस बेखबर

    Barkatullah University: राजधानी के प्रतिष्ठित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (BU) परिसर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक छात्र के साथ सरेराह लाठी-ड ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 02:43:42 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 02:43:42 PM (IST)
    BU कैंपस में गुंडागर्दी: छात्र को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा।

    HighLights

    1. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में गुंडागर्दी
    2. छात्र को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा
    3. NSUI अध्यक्ष पर मारपीट के आरोप

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के प्रतिष्ठित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (BU) परिसर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक छात्र के साथ सरेराह लाठी-डंडों से मारपीट की गई। इस खौफनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने विश्वविद्यालय प्रबंधन और कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।

    बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल

    सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि कुछ युवक एक छात्र को चारों तरफ से घेरकर उस पर लाठियों और डंडों से हमला कर रहे हैं। पीड़ित छात्र जान बचाने के लिए संघर्ष करता दिख रहा है, लेकिन हमलावर उसे बेरहमी से पीटते रहे। घटना विश्वविद्यालय परिसर के भीतर की बताई जा रही है, जहां दिनदहाड़े हुई इस गुंडागर्दी से अन्य छात्रों में दहशत का माहौल है।


    NSUI नेताओं पर लगे गंभीर आरोप

    इस पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। आरोप है कि छात्र के साथ मारपीट करने वाले गुट का नेतृत्व विश्वविद्यालय में NSUI इकाई के अध्यक्ष विकास ठाकुर कर रहे थे। कैंपस के छात्रों का दावा है कि विकास ठाकुर को NSUI जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर का सीधा संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते वे बेखौफ होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद अन्य छात्र संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    पुलिस को शिकायत का इंतजार

    मामले की गंभीरता को देखते हुए बाग सेवनिया थाना पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया है। थाना प्रभारी अमित सोनी के अनुसार, "फिलहाल पुलिस को इस संबंध में कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही पीड़ित पक्ष या विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से शिकायत मिलती है, वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।"

