भोपाल में मेट्रो कंस्ट्रक्शन के चलते 22 दिन तक आईटीआई से पिपलानी तक ट्रैफिक डायवर्जन

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य के चलते 27 अक्टूबर से 17 नवंबर तक आइटीआइ तिराहा से पिपलानी पेट्रोल पंप तिराहा के बीच यातायात डायवर्ट रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं।

प्रभात चौराहे से जेके रोड, मिनाल और पिपलानी जाने वाले वाहन आईटीआई तिराहा पुलिया से पहले गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर-सी होकर अनंत श्री अस्पताल से मुड़कर पिपलानी पेट्रोल पंप चौराहे पहुंच सकेंगे। प्रभात चौराहे से गोविंदपुरा और अवधपुरी जाने वाले हल्के वाहन व दोपहिया: आईटीआई तिराहे से दाएं मुड़कर हेमा स्कूल तिराहे से अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे।