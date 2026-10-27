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भोपाल में मेट्रो कंस्ट्रक्शन के चलते 22 दिन तक आईटीआई से पिपलानी तक ट्रैफिक डायवर्जन

Bhopal Traffic Divert: आईटीआई तिराहा पुलिया से पहले गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर-सी होकर अनंत श्री अस्पताल से मुड़कर पिपलानी पेट्रोल पंप चौराहे पहुंच सकेंगे।

By prashant vyasEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 07:59:45 AM (IST)Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 08:07:33 AM (IST)
भोपाल में मेट्रो कंस्ट्रक्शन के चलते 22 दिन तक आईटीआई से पिपलानी तक ट्रैफिक डायवर्जन
मेट्रो रेल निर्माण कार्य की वजह से भोपाल शहर में बदला ट्रैफिक। - प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. 17 नवंबर तक बदली रहेगी यातायात व्यवस्था
  2. भारी और हल्के वाहनों के लिए अलग रूट तय
  3. मेट्रो का काम पूरा होते ही फिर शुरू होगा रास्ता

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य के चलते 27 अक्टूबर से 17 नवंबर तक आइटीआइ तिराहा से पिपलानी पेट्रोल पंप तिराहा के बीच यातायात डायवर्ट रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं।

प्रभात चौराहे से जेके रोड, मिनाल और पिपलानी जाने वाले वाहन

आईटीआई तिराहा पुलिया से पहले गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर-सी होकर अनंत श्री अस्पताल से मुड़कर पिपलानी पेट्रोल पंप चौराहे पहुंच सकेंगे। प्रभात चौराहे से गोविंदपुरा और अवधपुरी जाने वाले हल्के वाहन व दोपहिया: आईटीआई तिराहे से दाएं मुड़कर हेमा स्कूल तिराहे से अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे।


पिपलानी से प्रभात चौराहे की ओर जाने वाले भारी वाहन

पिपलानी पेट्रोल पंप से बाएं मुड़कर पिपलानी थाने के सामने से महात्मा गांधी चौराहे पहुंचेंगे। यहां से दाएं मुड़कर कैरियर कॉलेज तिराहा, आईटीआई तिराहा होते हुए प्रभात चौराहा और नर्मदापुरम रोड जा सकेंगे।

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पिपलानी से प्रभात चौराहे की ओर जाने वाले हल्के वाहन व दोपहिया

जुबली गेट, भेल से बाएं मुड़कर बरखेड़ा चौराहे से दाएं होते हुए कैरियर कॉलेज तिराहा, आईटीआई तिराहा और प्रभात चौराहे के रास्ते नर्मदापुरम रोड जा सकेंगे।

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