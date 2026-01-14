Traffic Rule: MP में प्रधान आरक्षकों को मिला चालान काटने का अधिकार, सड़कों पर बढ़ेगी सख्ती

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। परिवहन विभाग के प्रधान आरक्षक भी यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर सकेंगे। प्रदेश भर में इनकी संख्या 35 है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि अभी तक सहायक उप निरीक्षक या इससे ऊपर के अधिकारियों को ही अधिकार था, लेकिन इनकी संख्या काफी कम होने के कारण यातायात के चेक पाइंट कम लग पा रहे थे। इस कारण प्रधान आरक्षकों को भी अधिकार दिए गए हैं। विभाग ने 12 जनवरी को इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दिया है।
पुलिस मुख्यालय से भी शासन को प्रस्ताव भेजा गया है कि प्रधान आरक्षकों को चालानी कार्रवाई के अधिकार दिए जाएं, पर अभी शासन स्तर पर निर्णय नहीं हो पाया। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सड़कों की संख्या बढ़ रही है। वाहन भी बढ़ रहे हैं, पर चालानी कार्रवाई करने वालों की संख्या लगभग जस की तस है। ऐसे में प्रधान आरक्षकों को अधिकार मिलता है तो नियम विरुद्ध चलने वाले वाहनों के विरुद्ध अधिक संख्या में कार्रवाइयां हो सकेंगी।
वर्ष 2024 में प्रदेश में 14 हजार 700 लोगों की मौत सड़क हादसों में जा चुकी है, इसलिए परिवहन और गृह विभाग का फोकस चालानी कार्रवाई बढ़ाने पर है। इसी कारण हेलमेट नहीं पहनने पर अर्थदंड भी 300 से बढ़ाकर 500 रुपये किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों से भी ट्रैफिक की निगरानी का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
