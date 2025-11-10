MP: छतरपुर में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा, 85 मुस्लिम और 6 ईसाई लोगों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत महतौल में इंदौर निवासी मुस्लिम युवती का गलत जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने के मामले में की जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। अभी तक प्रारंभिक रूप से लगभग एक हजार बाहरी लोगों के जन्म प्रमाण पत्र बनाए हुए पाए गए। इसमें से 85 मुस्लिम एवं छह ईसाई समुदाय के जन्म प्रमाण पत्र ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जिनके संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि ये लोग गांव के निवासी नहीं हैं, न ही इन्हें गांव में कभी देखा गया है।

क्या है पूरा मामला दरअसल, इंदौर निवासी रिहान का निकाह इंदौर की ही अंजुम खान से हुआ था। रिहान के इंदौर निवासी अधिवक्ता सुभाष पंचाल के अनुसार, शादी से अंजुम के परिवार वाले राजी नहीं थे, इसलिए अंजुम के परिवार वालों ने इंदौर के थाना चंदननगर में नाबालिग से जबरन विवाह और अपहरण का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।