भोपाल में बच्चों की लड़ाई में भिड़े दो पक्ष, घर में घुसकर तोड़फोड़ और चाकूबाजी; बीच-बचाव में युवक को लगा चाकू

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी स्थित छोला क्षेत्र के मालीखेड़ा में शनिवार रात बच्चों के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर हंगामा हो गया। दोनों पक्षों से लोगों ने चाकू से हमला किया। साथ ही कुछ लोगों ने घर में घुसकर भी तोड़फोड़ कर दी। शिकायत पर पहुंची छोला पुलिस ने मामले को शांत करवाया। साथ ही एक गंभीर घायल की शिकायत पर अज्ञात के विरूद्ध केस दर्ज किया है। पुलिस हंगाने में शामिल लोगों के बयान लेकर आरोपी की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार मालीखेड़ा निवासी महेंद्र रावत प्राइवेट काम करते हैं। शनिवार रात को वह पत्नी के साथ बीमार बच्चे का इलाज कराने घर से निकले थे, तभी कॉलोनी में रास्ते में लोगों के बीच झगड़ा हुआ तो वह वहां देखने पहुंचा। इसी दौरान हमले में बीच-बचाव के दौरान उसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस पर छुरी से पेट पर जान लेवा हमला कर दिया।