केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी आज करेंगे 4,400 करोड़ की 8 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को विदिशा जिले में आयोजित कार्यक्रम में 4,400 करोड़ रुपये से अधिक लागत से निर्मित एवं प्रस्तावित आठ राष्ट्रीय राजमार्ग परियाजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। 181 किलोमीटर लंबी ये परियोजनाएं मध्य भारत एवं बुंदेलखंड क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करेंगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को मिल रही ये परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास, औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार, आवागमन की सुगमता और आर्थिक प्रगति को नई गति प्रदान करेंगी। साथ ही विदिशा और सागर जिलों में प्रस्तावित तीन आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का भी शिलान्यास किया जाएगा। ये केंद्र सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार विकसित करने तथा युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।