    केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी आज करेंगे 4,400 करोड़ की 8 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास

    केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी विदिशा जिले में आयोजित कार्यक्रम में आठ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करे ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 04:44:30 AM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 05:12:26 AM (IST)
    केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी आज करेंगे 4,400 करोड़ की 8 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास
    केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी

    HighLights

    1. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 8 NH परियाजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे
    2. परियोजनाओं से मध्य भारत एवं बुंदेलखंड क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत होगी
    3. विदिशा और सागर जिलों में तीन आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का भी शिलान्यास होगा

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को विदिशा जिले में आयोजित कार्यक्रम में 4,400 करोड़ रुपये से अधिक लागत से निर्मित एवं प्रस्तावित आठ राष्ट्रीय राजमार्ग परियाजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। 181 किलोमीटर लंबी ये परियोजनाएं मध्य भारत एवं बुंदेलखंड क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करेंगी।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को मिल रही ये परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास, औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार, आवागमन की सुगमता और आर्थिक प्रगति को नई गति प्रदान करेंगी। साथ ही विदिशा और सागर जिलों में प्रस्तावित तीन आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का भी शिलान्यास किया जाएगा। ये केंद्र सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार विकसित करने तथा युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।


    इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से भोपाल-विदिशा-सागर-राहतगढ़-ब्यावरा सहित प्रमुख औद्योगिक, कृषि एवं पर्यटन मार्गों पर यातायात सुगम होगा। फोरलेन चौड़ीकरण से जहां यात्रा के समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, वहीं ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी और सड़क सुरक्षा में वृद्धि सुनिश्चित होगी। कई खंडों पर ब्लैक स्पाट सुधार, अंडरपास तथा ज्यामितीय सुधार किए गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं के जोखिम में कमी आएगी।

    इन परियोजनाओं का होगा लोकार्पण

    • रातापानी वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र अब्दुल्लागंज-इटारसी खंड -0020

    • 12 किमी लंबा फोर लेन चौड़ीकरण, लागत 418 करोड़

    • देहगांव–बम्होरी मार्ग का निर्माण कार्य, 27 किमी लंबा, लागत 60 करोड़

    इन परियोजनाओं का किया जाएगा शिलान्यास

    खंड लंबाई (किमी) लागत (करोड़)
    भोपाल-विदिशा खंड का फोर लेन चौड़ीकरण 42 1,041
    विदिशा-ग्यारसपुर खंड का फोर लेन चौड़ीकरण 29 543
    ग्यारसपुर-राहतगढ़ खंड का फोर लेन चौड़ीकरण 36 903
    राहतगढ़-बेरखेड़ी खंड का फोर लेन चौड़ीकरण 10 731
    सागर वेस्टर्न बाइपास (ग्रीनफील्ड) का फोर लेन निर्माण 20.2 88
    भोपाल–ब्यावरा खंड पर 05 अंडरपास (एलवीयूपी/वीयूपी) 5 122

