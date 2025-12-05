MP के निकायों की हालत 'आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया' जैसी, वसूली कमजोर और वास्तविक आय से अधिक कर दिया व्यय

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनकी हालत 'आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया' जैसी हो गई है। किसी के पास वेतन बांटने के लिए राशि नहीं है तो किसी को विकास कार्यों के लिए सरकार का मुंह देखना पड़ रहा है। यह स्थिति इसलिए है क्योंकि नगरीय निकायों का जो बजट प्रबंधन है, वह पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है। आय का ठीक से आकलन किए बिना बजट अनुमान लगाया जा रहा है। यही कारण है कि नगर निगम और नगरीय निकाय का व्यय आय से अधिक हो रहा है। वे आय अर्जित करने में पीछे तो हैं ही राजस्व वसूली भी नहीं कर पा रहे हैं।

यह तथ्य मप्र स्थानीय निधि संपरीक्षा के वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन में सामने आए हैं, जो गुरुवार को विधानसभा के पटल पर रखा गया। इसके अनुसार छह नगर निगम सागर, सतना, उज्जैन, देवास, इंदौर और रीवा की वास्तविक आय 26,89,19,02,372 हुई और व्यय 29,47,52,84,875 रुपये किया। इस तरह इन निगमों ने 2,58,34,82,503 रुपये आय से अधिक व्यय किया। 11 नगर पालिकाओं की वास्तविक आय 4,92,62,72,896 रुपये रही और वास्तविक व्यय 5,73,86,70,532 रुपये हुआ।

बजट अनुमानों के आकलन में नहीं रखी जा रही सावधानी इस तरह 81,23,97,635.97 रुपये आय से अधिक व्यय किए गए। संपरीक्षा के दौरान आय से अधिक व्यय किस निधि, मद से किया गया, यह स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि निकाय प्रशासन द्वारा बजट अनुमानों के आकलन में पर्याप्त सावधानी नहीं रखी जा रही है। काल्पनिक आधार पर बजट अनुमान तैयार किए जा रहे है। आय की विभिन्न मदों में बजट में प्रस्तावित आय के अनुकूल वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप निकाय की आय में कमी होने से व्यय में भी कमी रही है। संपरीक्षित निकायों के बजट समीक्षा के दौरान 17 नगर परिषदों में भी आय से अधिक व्यय किया गया है।