वीर बोल : बीस हजार करोड़ की प्यास और बेकाबू होता शराब का 'जहर तंत्र'

वीरेन्द्र तिवारी, नवदुनिया भोपाल। देश में एक बार फिर मातम पसरा है और हर बार की तरह व्यवस्था की संवेदना चंद तबादलों व मुआवजे की घोषणाओं तक सिमट कर रह गई है। सागर के बंडा में तीस से ज्यादा घरों के चिराग बुझ गए, देवास में तेरह जिंदगियां जहरीली शराब की भेंट चढ़ गईं, और अब तो हद ही हो गई।

अवैध शराब का ट्रक रोकने की जुर्रत करने पर एक जांबाज थाना प्रभारी को दिनदहाड़े कुचलकर मार डाला गया। जब रक्षक ही सड़क पर रौंदे जा रहे हों और जनता जहर पीकर मर रही हो, तो यह पूछना ही पड़ेगा कि सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इस बेलगाम माफिया के आगे घुटने टेकने को विवश करती है?

जवाब बहुत सीधा, मगर कड़वा है—17,681 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व! वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि सरकार की तिजोरी में शराब से आने वाली यह रकम अब तक के सर्वोच्च स्तर पर है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा (करीब 14 करोड़ प्रूफ लीटर) देसी शराब का है। लोकलुभावन योजनाओं के भारी-भरकम खर्च को चलाने के लिए सरकार को यह 'लिकर रेवेन्यू' सबसे आसान रास्ता लगता है। लेकिन क्या सवा सात करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के पास इस राजस्व की भरपाई का कोई नैतिक विकल्प नहीं है? यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो, तो रेत और खनिज के अवैध उत्खनन की लीकेज रोककर ही सालाना 7 से 8 हजार करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं। महाकाल लोक की तर्ज पर ओरछा, चित्रकूट और टाइगर टूरिज्म को निखारकर व जीएसटी की कर-चोरी पर डिजिटल नकेल कसकर इस पूरे घाटे को आसानी से पाटा जा सकता है। जब बिहार जैसा सीमित संसाधनों वाला राज्य राजनीतिक साहस दिखाकर शराबबंदी का कदम उठा सकता है, तो मध्यप्रदेश क्यों झिझक रहा है?