VIT यूनिवर्सिटी की घटना से सबक, छात्रावासों के लिए नीति बनाएगी मप्र सरकार, नोटिस जारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : सीहारे जिले की वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी यूनिवर्सिटी (VIT University) में पिछले दिनों छात्रावासों में खराब खान-पान के कारण विद्यार्थियों के बीमार होने और उसके विरोध में छात्रों द्वारा तोड़फोड़ व आगजनी की घटना से मध्य प्रदेश सरकार ने सबक लिया है। राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को विधानसभा में कहा गया कि प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों में छात्रावासों के लिए अब एक नीति बनाई जाएगी।

कड़े किए जाएंगे नियम नई नीति के तहत नियम कड़े किए जाएंगे ताकि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को कोई असुविधा न हो। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अब छात्रावास प्रारंभ करने वाले संस्थानों को सरकार के लिए इसकी जानकारी देनी अनिवार्य होगी। छात्रावासों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा।