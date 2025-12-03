मेरी खबरें
    MP News: वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी यूनिवर्सिटी (VIT University) में पिछले दिनों छात्रावासों में खराब खान-पान के कारण विद्यार्थियों के बीमार होने और उसके विरोध में छात्रों द्वारा तोड़फोड़ व आगजनी की घटना से मध्य प्रदेश सरकार ने सबक लिया है। प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों में छात्रावासों के लिए अब एक नीति बनाई जाएगी।

    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 08:19:24 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 08:20:05 AM (IST)
    VIT यूनिवर्सिटी की घटना से सबक, छात्रावासों के लिए नीति बनाएगी मप्र सरकार, नोटिस जारी
    VIT यूनिवर्सिटी की घटना से सबक, छात्रावासों के लिए नीति बनाएगी मप्र सरकार।

    1. विधानसभा में उठा यूनिवर्सिटी में हुए बवाल का मामला
    2. छात्रावास प्रारंभ करने वाले संस्थानों को देनी होगी जानकारी
    3. छात्रावासों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : सीहारे जिले की वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी यूनिवर्सिटी (VIT University) में पिछले दिनों छात्रावासों में खराब खान-पान के कारण विद्यार्थियों के बीमार होने और उसके विरोध में छात्रों द्वारा तोड़फोड़ व आगजनी की घटना से मध्य प्रदेश सरकार ने सबक लिया है। राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को विधानसभा में कहा गया कि प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों में छात्रावासों के लिए अब एक नीति बनाई जाएगी।

    कड़े किए जाएंगे नियम

    नई नीति के तहत नियम कड़े किए जाएंगे ताकि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को कोई असुविधा न हो। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अब छात्रावास प्रारंभ करने वाले संस्थानों को सरकार के लिए इसकी जानकारी देनी अनिवार्य होगी। छात्रावासों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा।


    समय रहते कार्रवाई नहीं करने का कांग्रेस ने लगाया आरोप

    विपक्षी दल कांग्रेस ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे मंगलवार को सदन में वीआइटी बवाल का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि उसने समय रहते समुचित कार्रवाई नहीं की। जबकि कई विद्यार्थी छात्रावास में खराब खाना और पानी दिए जाने से बीमार थे।

    36 विद्यार्थियों को पीलिया हो चुका था

    जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने माना कि वीआइटी प्रबंधन के रिकार्ड के अनुसार, 36 विद्यार्थियों को पीलिया हो चुका था, जिससे प्रबंधन के प्रति आक्रोश था। गत 25 नवंबर को छात्रों ने वीआइटी प्रबंधन द्वारा अपनी शिकायत का संज्ञान न लिए जाने पर बवाल किया। मंत्री ने कहा कि फिर कमेटी भेजकर जांच कराएंगे कि जिन नियमों के अंतर्गत वीआइटी प्रबंधन को मान्यता दी थी, उनका उल्लंघन तो नहीं किया गया था।

    धारा 41 एक के अंतर्गत नोटिस जारी

    उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने बताया कि धारा 41 एक के अंतर्गत नोटिस दिया है। जवाब आने पर 41 दो के अंतर्गत भी नोटिस देंगे, जिसमें विश्वविद्यालय में प्रशासक नियुक्त करने का प्रविधान है। कांग्रेस ने सरकार से तीन हजार छात्रओं पर विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा बवाल करने पर दर्ज कराई एफआइआर पर कार्रवाई न करने की मांग की। मंत्री ने कहा- छात्रों का भविष्य खराब हो, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

